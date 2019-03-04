Скончалась пенсионерка из Башкирии, которой сделали шину из швабры

В Башкирии 82-летняя пенсионерка, которой в больнице зафиксировали перелом обломком швабры, умерла на следующий день после выписки из больницы Уфы №21.

Из районной больницы пожилую женщину увезли в больницу Уфы, где провели операцию. Ее выписали через две недели в удовлетворительном состоянии, однако 2 марта женщина скончалась в квартире дочери, пишет «АиФ».

Предположительно, пенсионерка умерла от тромбоэмболии (то есть оторвавшегося тромба), которая является распространенным последствием операций.

Напомним, в Кушнаренковской районной больнице врачи отказались госпитализировать пожилую женщину с переломом шейки бедра и наложили ей шину из куска швабры. Прокуратура Башкирии сообщила, что наложившего шину из обломка швабры врача привлекут к ответственности.