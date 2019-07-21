Иркутские власти пообещали сдержать рост цен на жилье после паводка

Власти Иркутской области примут меры, направленные на сдерживание роста цен на недвижимость в Тулуне и других муниципалитетах, пострадавших от паводка, заявил глава региона Сергей Левченко.

«Мы начали работать с налоговой службой, прокуратурой, другими организациями. Я думаю, что воззовем к совести тех людей, которые хотят на беде нажиться», – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что стоимость жилья в Тулуне и других пострадавших районах сильно выросла. Сами жители Тулуна рассказывали, что если до паводка однокомнатная квартира в городе стоила 800 тыс. рублей, то сейчас – уже 1,2 млн рублей.

На строительство и приобретение нового жилья для пострадавших об паводка граждан направят порядка 10 млрд рублей. Кроме того, порядка 4 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт. Регион будет софининсировать капремонт в объеме 21%, сообщил Левченко.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение о выделении Иркутской области более 14 млрд рублей на обеспечение жильем граждан, пострадавших от паводка.

На прошлой неделе в Тулуне побывал президент Владимир Путин. Он пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Глава государства приезжал в пострадавший регион во второй раз и обещал в скором времени снова его посетить, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.