В словах Зеленского о будущем премьере увидели намек для Тимошенко

Политолог Юрий Светов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, каким должен быть новый премьер-министр страны.

Зеленский заявил ранее в воскресенье, что главой украинского кабмина должен стать профессиональный экономист, «не политик», человек, ранее не возглавлявший правительство, Верховную раду или парламентскую фракцию.

Светов в комментарии RT отметил, что такие пожелания вполне обоснованны. «Наблюдая за опытом тех людей, которые были предыдущими премьер-министрами, он, конечно, хочет получить фигуру, которая не связана с элитой времен [своего предшественника на посту президента Украины Петра] Порошенко», – сказал политолог.

Кроме того, продолжил эксперт, Зеленский хочет видеть на посту премьер-министра профессионала, который будет заниматься только экономическими вопросами, никак не вмешиваясь в политическую жизнь страны.

Светов предположил, что это будет человек из команды Зеленского, из его ближайшего окружения.

«Сегодня это заявление преследует еще и такую цель: показать, чтобы люди, подобные Юлии Тимошенко, не возлагали надежды, что они могут торговаться в будущем парламенте за пост премьер-министра», – считает аналитик.

По его словам, заявление Зеленского – это «благие пожелания», воплощение которых зависит от исхода выборов в украинский парламент.

«Но мое впечатление, что это будет очередной выбор из «Квартала 95», – заключил политолог.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях, возбуждено 10 уголовных дел.