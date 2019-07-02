Организатора беспорядков в Тбилиси отказались заключать под стражу

Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение Тбилисского горсуда и не стал заключать под стражу депутата Никанора Мелию, одного из организаторов антироссийских беспорядков в Тбилиси 20 июня, однако теперь он должен носить электронный браслет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Главная прокуратура, которая расследует эти события, требовала взять лишенного на днях иммунитета Мелию под стражу на время предварительного следствия, однако апелляционный суд с этим не согласился.

Мелия также не сможет выходить из дома без разрешения следователей. Он не может общаться со свидетелями по этому делу и публично выступать.

Судебный процесс по событиям 20 июня начнется 14 августа. Организатору беспорядков и штурма парламента грозит до девяти лет тюрьмы. По призыву этого депутата из партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» митинговавшие на проспекте Руставели оппозиционеры начали штурм парламента, вступив в противостояние с силами правопорядка. В результате пострадало более 240 полицейских и гражданских лиц, часть из которых остаются в больницах.

Ранее 10 грузинским полицейским приостановлены полномочия по подозрению в превышении служебных обязанностей при разгоне демонстрантов, когда использовались резиновые пули и слезоточивый газ.

Беспорядки начались из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия и вылились во внутриполитический кризис. На проспекте Руставели до сих пор продолжаются митинги протеста.

После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию, однако в Грузии отметили, что ограничения могут коснуться не только авиасообщения и туризма.

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