Россиянки устроили потасовку в магазине из-за сковородок

В городе Элиста посетители магазина «Магнит» устроили потасовку из-за сковородок по акции, эпизод персонал супермаркета снял на видео.

В ролике, опубликованном в Instagram местного «Магнита», сотрудник магазина вывез со склада сковородки в торговый зал, где его встретили покупательницы.

Женщины разобрали сковородки за считанные секунды, некоторые из них вырывали выгодный товар друг у друга из рук.