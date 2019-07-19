Защита Вышинского назвала заявления о его возможном обмене политическими

Адвокат главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского напомнила, что он выступает против обмена на кого-либо.

Кроме того, защита Вышинского считает все заявления о его возможном обмене политическими и рассчитывает на законное решение суда, передает ТАСС.

Адвокат в очередной раз подчеркнула, что оснований для продления ареста Вышинскому у стороны обвинения нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель также заявляла, что Киев готов освободить Вышинского, но хочет, чтобы Москва при этом освободила Сенцова.

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Главред портала РИА «Новости Украина» выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах, так как считает задержание нелегальным и основанном на «абсурдных и лживых обвинениях».