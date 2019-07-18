На Калининской АЭС подключен один из энергоблоков

Энергоблок №4 на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключен к сети после частичной остановки утром 18 июля.

«Подключен к сети. Идет плановый набор мощности. Ориентировочно номинальная мощность (1000 МВт) будет набрана в 04.00 мск», – сказал представитель центра общественных связей АЭС ТАСС.

Напомним, 18 июля три энергоблока Калининской АЭС были отключены от сети из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов.

Позжа стало известно, что причинами отключения энергоблоков стал прорыв уплотнителя конденсатора в турбине и электрическое замыкание в системе управления станции.

Данную ситуацию прокомментировал газете ВЗГЛЯД член Общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.