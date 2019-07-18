Три энергоблока Калининской АЭС под Тверью отключены от сети

Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключены от сети из-за выключения одного из трансформаторов, проблем с оборудованием на станции нет, сообщили в пресс-службе Росэнергоатома.

«Из-за отключения одного из трансформатора тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что произошедшее не отразилось на оборудовании атомной станции. Причины случившегося выясняются.

Ранее в центре общественной информации АЭС сообщили об отключении двух энергоблоков. Там также отметили, что радиационный фон в районе АЭС в порядке, повреждений оборудования нет, передает ТАСС.

Калининская атомная электростанция, введенная в эксплуатацию 9 мая 1984 года, расположена на севере Тверской области в 120 км (по прямой) от Твери. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля и около одноименного города. Суммарная установленная мощность АЭС – 4 тыс. МВт.

По итогам 2018 года Калининская АЭС поставила рекорд выработки электроэнергии за всю историю эксплуатации АЭС России – 35 млрд 187 млн 652 тыс. кВтч электроэнергии. По итогам 2018 года Калининская АЭС выработала 17,2% всей электроэнергии Росэнергоатома.