Названы причины отключения трех энергоблоков Калининской АЭС

Причинами отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области стал прорыв уплотнителя конденсатора в турбине и электрическое замыкание в системе управления станции, сообщили в Единой диспетчерской дежурной службе города Удомля.

«Четвертый блок – прорыв уплотнителя конденсатора турбины №2», – сказали ТАСС в ЕДДС Удомли.

В то же время, предположительная причина отключения первого и второго энергоблоков АЭС – электрическое замыкание «в первой системе шин 750 КВт».

На станции в свою очередь заверили, что последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков Калининской АЭС нет, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на Калининской АЭС отключены три энергоблока.

Калининская атомная электростанция, введенная в эксплуатацию 9 мая 1984 года, расположена на севере Тверской области в 120 км (по прямой) от Твери. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля и около одноименного города. Суммарная установленная мощность АЭС – 4 тыс. МВт.