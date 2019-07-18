Эксперт назвал сроки включения трех энергоблоков Калининской АЭС

Один из остановленных энергоблоков Калининской АЭС заработает уже в четверг, остальные – возможно, в течение нескольких дней, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.

В четверг стало известно, что повреждение трансформатора тока на Калининской АЭС в Тверской области привело к вынужденной остановке 1-го, 2-го и 4-го энергоблоков станции.

«Два блока остановлены полностью, а один до тепловой мощности, то есть он дает 25% энергии. Как считают работники станции и «Росэнергоатом» (входит в структуру «Росатома»), сегодня он плавно наберет мощность и будет полностью в работе», – заявил эксперт.

Однако если четвертый энергоблок будет запущен уже сегодня, на восстановление работы остальных потребуется больше времени – «возможно, несколько суток», заявил Меньщиков.

Он добавил, что никаких радиационных угроз нет: «Никаких последствий, радиационный фон нормальный, все по инструкции. Пока надо снижать мощность, а когда все исправят на ЛЭПах, снова запускать реакторы».

Калининская АЭС обеспечивает электрическом Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Владимир и Череповец. Жителям этих городов ожидать перебоев электроэнергии не стоит, говорит эксперт, потому что АЭС подключена к достаточно гибкой системе энергосетей. Он пояснил, что недостаток мощностей Калининской станции компенсируют другие АЭС.

«Когда планируют обеспечение крупных объектов, обязательно рассчитывают, что какая-то станция может выйти из строя, значит надо подключать резервные или увеличивать работу остальных. Все продумано, поэтому никаких сбоев быть не должно», – считает Меньщиков.