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Герой России Портнягин победил на выборах в Самарской области
Герой России Денис Портнягин одержал уверенную победу на выборах в Государственную думу в Самарской области, набрав почти 69,04% голосов избирателей после обработки 100% протоколов.
Герой России Денис Портнягин набрал 69,04% голосов избирателей по Красноглинскому одномандатному округу № 161 после обработки всех протоколов, передает РИА «Новости».
Второе место на выборах заняла кандидат от КПРФ Наталья Боброва, получившая 12,94% голосов. На третьей позиции оказался представитель партии «Новые люди» Роман Маркаков с результатом 6,17%.
Денис Портнягин известен своим подвигом в Сирии в августе 2017 года. Его группа спецназа подверглась атаке превосходящих сил боевиков. После ранения командиров он взял командование на себя и вызвал огонь артиллерии и авиации на свои позиции, чтобы избежать плена. За проявленное мужество президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой России Станислав Кочев выиграл выборы депутатов по одномандатному округу в Республике Коми.
Заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев одержал победу в одномандатном округе № 38.
«Единая Россия» набрала 57,83% после обработки 93,06% протоколов.