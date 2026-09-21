  • Новость часаНа выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов
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    На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов
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    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

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    19 комментариев
    21 сентября 2026, 08:20 • Новости дня

    Кандидат от «Единой России» Исаев выиграл выборы в одномандатном округе

    Tекст: Ольга Иванова

    Замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев одержал уверенную победу на выборах в Государственную думу, набрав почти 45% голосов избирателей.

    Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме восьмого созыва Андрей Исаев стал лидером голосования в одномандатном округе №38, передает ТАСС.

    По итогам обработки 100% протоколов парламентарий заручился поддержкой 44,85% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Иван Гвоздак с результатом 15,96% голосов.

    Замыкает тройку лидеров представительница партии «Новые люди» Татьяна Журавлева. За нее отдали голоса 15,61% пришедших на выборы граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» набрала 57,76% голосов по партийному списку после подсчета большинства протоколов.

    Председатель партии Дмитрий Медведев назвал достойным выступление политической силы на выборах.

    Месяцем ранее Андрей Исаев рассказал о нацеленности народной программы на рост доходов семей.

    20 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Массированный налет украинских беспилотников на Москву минувшей ночью связан с проходящими в России выборами, стремлением Владимира Зеленского продемонстрировать возможности Киева и поиском слабых мест в системе противовоздушной обороны столицы, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    С начала специальной военной операции это была крупнейшая атака беспилотников на российскую столицу, отмечает Коц в своем Telegram-канале. Ссылаясь на данные мэра Москвы Сергея Собянина, военкор напомнил, что силы ПВО уничтожили более 1,6 тыс. ударных аппаратов, в том числе 450 непосредственно на подлете к городу.

    «Защитники московского неба показали результативность, близкую к 100%: к цели прорвался лишь десяток дронов», – отметил военкор. Последствиями атаки, по его данным, стали пожар на одном из объектов нефтеперерабатывающего завода в Капотне, а также возгорания в нескольких многоэтажных домах Москвы и Подмосковья.

    «Итог налета, который в украинском генштабе планировали неделями – пожар на одном из объектов НПЗ в Капотне, куда уже прилетало не так давно, и несколько горящих многоэтажек в Москве и Подмосковье. Замах на рубль, удар на копейку», – написал Коц.

    Первой причиной выбора времени для массовой атаки БПЛА он назвал проведение выборов в России. «Почему ударили именно сейчас? В России проходят выборы. И Киев вполне умышленно пытается их сорвать», – полагает он.

    Вторую причину журналист связал с заявлением Зеленского на саммите в Закарпатье, что Киеву якобы требуется еще 40 дней, чтобы «разгромить Россию». Коц считает, что налет должен был подкрепить эти слова и стать демонстрацией возможностей Украины перед западными странами.

    «Немедленно вспоминается бородатый анекдот про распутную девицу: «Меня там сегодня изнасиловали. Завтра опять пойду». Напомним: предыдущая «сорокадневка» от Зеленского закончилась тем, что Украина лишилась судоходства, металлургии, АЗС в прифронтовой зоне, складов и маркетплейсов. А приобрела лишь круглосуточную воздушную тревогу в Киеве, пустые полки в магазинах и смутные перспективы на грядущий отопительный сезон. Посмотрим, что останется от Незалежной после очередной победоносной операции бывшего комика», – написал военкор.

    Наиболее серьезным Коц назвал третий возможный сценарий. По его оценке, беспилотники могли использоваться для изучения работы московской системы ПВО перед вероятными ударами другими средствами поражения. «Противник прощупывает московское небо дронами, в поисках слабых мест. Чтобы потом массированно ударить крылатыми и баллистическими ракетами, запасы которых он накапливает», – написал Коц.

    Он также сообщил об обнаружении в Подмосковье обломков неизвестной ракеты. По его словам, теоретически преодолеть расстояние от территории Украины до Московской области могла FP-9 с заявленной дальностью более 800 км, однако ее испытания начались только в сентябре.

    Военкор подчеркнул, что украинским беспилотникам не удалось преодолеть столичную систему противовоздушной обороны, однако призвал уже сейчас готовиться к возможным новым угрозам.

    «Без демонстрации каких-либо успехов Киев даже единичные удачные прилеты по Москве раздувает до размеров вселенской перемоги. Но, в общем и целом, столичный купол ПВО украинцы своими дронами пробить так и не смогли. Тем не менее уже сегодня нужно готовиться к будущим угрозам», – заключил Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки вражеских беспилотников на Москву. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот налет попыткой срыва проходящего в России голосования. Внешнее давление лишь сплотило российских избирателей.

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    20 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Памфилова: Представитель системной партии пытался внедрить вирус в систему ДЭГ
    Памфилова: Представитель системной партии пытался внедрить вирус в систему ДЭГ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель одной из системных партий попытался внедрить вирус в систему дистанционного электронного голосования в Москве для остановки ее работы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РИА «Новости».

    Руководитель Центризбиркома подчеркнула, что намеренно не раскрывает имя нарушителя и его партийную принадлежность.

    Накануне Элла Памфилова сообщила о беспрерывных ночных атаках на московскую платформу дистанционного электронного голосования.

    Днем кибервоздействия вызвали кратковременные локальные сбои в работе стационарных терминалов на избирательных участках.

    Для организации нападений злоумышленники использовали искусственный интеллект и арендованные в даркнете мощности.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    20 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму

    Экзитполы показали лидерство ЕР и прохождение еще четырех партий в Госдуму

    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По предварительным данным опросов на выходе с избирательных участков, на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия», а пятипроцентный барьер преодолели еще четыре политические партии, свидетельствуют данные экзитполов социологов ВЦИОМ и ИНСОМАР.

    По результатам опросов на выходе с избирательных участков, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), партия «Единая Россия» набрала 49,4% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ с 14,2%, ЛДПР с 10,7%, «Новые люди» с 9,7% и «Справедливая Россия», получившая 6,6% голосов избирателей.

    Остальные политические объединения не смогли пройти в парламент. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость набрала 3,3%, «Коммунисты России» – 2,1%, РЭП «Зеленые» – 1,1%, «Родина» – 1,0%, а Партия прямой демократии – 0,4%. Испортили свои бюллетени 1,5% участников опроса.*

    По данным «Института социального маркетинга» (ИНСОМАР)**, «Единая Россия» набирает 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%. Также пятипроцентный барьер, согласно этому исследованию, преодолели «Новые люди» (8,6%). «Справедливая Россия» набрала на экзитполе 5,5%.

    «Партия пенсионеров» собрала 3,1% голосов опрошенных, «Коммунисты России» – 1,7%, РЭП «Зеленые» – 0,9%, «Родина» – 0,8%, а Партия прямой демократии – 0,2%. Недействительные бюллетени – 1,7%

    Экзитполы проводились в период трехдневного голосования с 18 по 20 сентября. Социологи не осуществляли опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также экзитполами не были охвачены действующие военнослужащие и избиратели, кто проголосовал через ДЭГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября социологи спрогнозировали победу «Единой России» с результатом более 50% голосов. Искусственный интеллект оценил итоговый результат партии власти в диапазоне от 48 до 55%.

    * Исследование проводилось на 1755 участках в 69 регионах страны. Интервьюеры предлагали гражданам пройти анонимное анкетирование на планшетах, задавая вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы сегодня проголосовали». На вопросы согласились ответить 55,1% из 266 354 опрошенных человек, остальные отказались от участия. Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на избирательных участках, было опрошено 266,3 тыс. человек.

    ** Опрос ИНСОМАР проводился в 58 регионах, он охватил 137,6 тыс. избирателей в 987 точках опроса. Процент отказов составил 35,6%.

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    20 сентября 2026, 22:20 • Новости дня
    Глава ВЦИОМ: Все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу
    Глава ВЦИОМ: Все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Все пять партий, согласно данным экзитполов, проходящие в состав новой Госдумы, оказались в выигрыше, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    «В целом, мне кажется, у этих выборов много победителей. Точно все пять партий, прошедших в парламент. Все понимали, что «Единая Россия» будет на первом месте, но вопрос, насколько будет солидным это преимущество», – указал Федоров. Он призвал дождаться официальных результатов и выскаазал мнение, что итоговый показатель партии власти будет выше, чем экзитпол ВЦИОМ (49,9%).  «Мы им дали вилку 51-53 [процента голосов избирателей в рамках прогнозов результатов до начала голосования]. Уверен, что они меньше точно не наберут. Может быть, даже больше», – пояснил глава ВЦИОМ.

    Выступая на онлайн-марафоне «Ночь выборов», Федоров подчеркнул, что выборы проходили в непростой ситуации, фиксируется и усталость избирателей. «И то, что в таких условиях «Единая Россия» убедительно выступила, конечно, это большая победа», – добавил он.

    Глава ВЦИОМ отметил, что свои «победы» есть и у других партий, которые смогли преодолеть пятипроцентный барьер прохождения в парламент.

    Эксперт назвал достижением для КПРФ удержание второго места по численности в парламенте. «Это тоже было непросто», – отметил он.

    Федоров признался, что не предсказывал такого успеха у партии ЛДПР. «У нас [ВЦИОМ], по-моему, был от 8 до 10% прогноз. А… мои личные ощущения были, что они похуже выступят», – сказал глава ВЦИОМ.

    При этом, обратил внимание Федоров, «Новые люди» почти удвоили свой результат по сравнению с 2021 годом. В те времена высказывалось мнение, что эта партия «на один срок». «А сегодня мы видим, что они не только точно будут в новом созыве, но и заняли четвертую строчку с очень небольшим отрывом от третьей. Это, конечно, победа», – пояснил Федоров.

    Также Федоров назвал победой для «Справедливой России» прохождение пятипроцентного барьера. «Она [партия «Справедливая Россия»] действительно была полупроходной. Даже в нашем прогнозе мы так тактично 4-6 [процентов голосов избирателей] назвали. Но насчет эсеров я, кстати, абсолютно не сомневался по всем нашим опросам, что они проходили. И как сейчас мы видим, что они больше 6% набрали», – добавил Федоров.

    По мнению Федорова, прошедшие выборы в Госдуму показали победу для всех избирателей и для всего общества. «Напомню, идет война. И то, что общество продемонстрировало консолидацию в этой непростой ситуации, это, конечно, очень здорово усиливает нас всех», – заключил глава ВЦИОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по предварительным данным экзитполов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия» с 49,4% голосов. Экзитполы не охватывали всю Россию. Социологи не осуществляли опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также экзитполами не были охвачены действующие военнослужащие и избиратели, кто проголосовал через ДЭГ.

    Напомним, согласно данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах участвовали 56,66% избирателей.

    Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    20 сентября 2026, 13:13 • Новости дня
    Полиция пресекла подлог бюллетеней на участке в Сыктывкаре

    Сотрудники МВД изъяли 48 заранее заполненных бюллетеней на выборах в Сыктывкаре

    Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 48 бюллетеней с заранее проставленными отметками на избирательном участке № 62 в Сыктывкаре. Благодаря действиям правоохранителей и членов избирательной комиссии произошедшее не повлияло на ход голосования.

    Инцидент произошел 18 сентября. Сначала один из избирателей нашел в кабинке для голосования бюллетень, в котором уже была поставлена отметка. После этого в МВД по Республике Коми поступило заявление о наличии испорченных бланков, говорится в сообщении УМВД России по Сыктывкару.

    Во время осмотра участка полицейские выявили еще 48 бюллетеней с проставленными заранее отметками. Все обнаруженные документы изъяли в качестве вещественных доказательств.

    По имеющимся у правоохранителей сведениям, организаторы акции намеревались спровоцировать скандал, парализовать деятельность комиссии и сорвать выборы на этом участке.

    «Благодаря четким действиям полицейских и членов территориальной избирательной комиссии планы провокаторов пресечены. На ход голосования и работу избирательного участка произошедшее не повлияло. Волеизъявление граждан осуществлялось в штатном режиме, права избирателей соблюдены в полном объеме», – отмечается в сообщении ведомства.

    Собранные материалы направили в следственное управление СК России по Республике Коми и региональную избирательную комиссию. Соответствующие решения будут приняты в соответствии с законом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о поджоге избирательного участка в Печорском районе Коми. Из-за нарушений с пломбами Центральная избирательная комиссия аннулировала бюллетени в Орловской области и Якутии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о провокационных действиях против российских избирательных участков.

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    20 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    У посольства России в Ереване с девяти утра выстроилась огромная очередь голосующих

    У посольства России в столице Армении в воскресенье утром образовалась длинная очередь из граждан, желающих принять участие в голосовании на выборах в Госдуму.

    Как сообщает Sputnik Армения, к девяти утра по местному времени (8:00 мск) очередь растянулась вдоль улицы Григора Лусаворича. На опубликованных изданием кадрах видно большое число граждан, пришедших проголосовать в российское посольство к открытию избирательного участка.

    В Минске, по словам очевидцев, с самого утра у избирательного участка также наблюдается очередь из желающих проголосовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы за пределами России стартовало в 45 странах мира. К утру 20 сентября общая явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.

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    20 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Якушев: Явка в единый день голосования превысила показатели 2021 года
    Якушев: Явка в единый день голосования превысила показатели 2021 года
    @ Томас Тхайцук/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Активность избирателей в единый день голосования оказалась выше показателей 2021 года, несмотря на попытки сорвать процесс масштабными кибератаками из-за рубежа, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

    Показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности, передает «Интерфакс». Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    «Сейчас, когда закрываются участки на Дальнем Востоке, уже можно говорить, что явка в единый день голосования превышает показатели 2021 года», – отметил политик.

    Партийная инфраструктура подверглась беспрецедентным кибератакам, которые начались накануне выборов. Специалисты успешно отражают угрозы, блокируя адреса злоумышленников. Основной поток вредоносного трафика фиксируется из Франции, Британии, Нидерландов и с Украины. Представитель партии добавил, что подобные действия ожидались, но они не достигнут цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на выборах в Госдуму превысила показатель кампании 2016 года.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил об отсутствии подтвержденных нарушений в ходе голосования.

    Президент России Владимир Путин пожелал партии успехов на этих выборах.

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    20 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

    «В ответ на действия Киева Вооруженные силы России намерены продолжить и усилить удары высокоточным оружием по военным объектам украинской столицы», – сообщили в Max-канале оборонного ведомства.

    В Минобороны заявили, что в целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу Федерального собрания киевский режим в течение 19 и 20 сентября текущего года предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго».

    Там уточнили, что российские средства противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные войска и авиацию, успешно отразили атаку. За сутки над регионами страны был уничтожен 1951 ударный дрон и восемь крылатых ракет. Еще одна ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все ракеты, направленные на гражданские объекты московского региона, были сбиты на подлете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов. Российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы. В ночь на субботу российская армия ударила по логистическим центрам украинской армии.

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    20 сентября 2026, 18:22 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму побила исторический рекорд и достигла 54,96%
    Явка на выборах в Госдуму побила исторический рекорд и достигла 54,96%
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Активность российских избирателей достигла 54,96%, что стало новым максимумом по сравнению с кампаниями прошлых лет, свидетельствуют данные ЦИК.

    К 18.04 мск проголосовали 54,96% избирателей, передает ТАСС со ссылкой на Центризбирком.

    На первых выборах в 1993 году итоговая явка составляла 54,81%. Таким образом, нынешний результат оказался выше на 0,15 процентного пункта.

    Ранее были преодолены показатели активности избирателей на парламентских выборах 2016 и 2021 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 13.37 мск явка избирателей по федеральному округу превысила 50%.

    Утром воскресенья данный показатель достигал 47,95%.

    По итогам второго дня голосования Центризбирком зафиксировал явку на уровне 44,38%.

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    21 сентября 2026, 06:12 • Новости дня
    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов
    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму по партийному списку набрала 57,76% голосов после подсчета 82,19% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

    КПРФ набрала 13,89%, ЛДПР – 8,77%, «Новые люди» – 7,97%, «Справедливая Россия» – 4,99%, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что эти результаты соответствуют обработке 82,19% протоколов.

    Также Партия пенсионеров набрала 2,12%, «Зеленые» – 1,12%, «Коммунисты России» – 0,87%, «Родина» – 0,72%, Партия прямой демократии – 0,34%.

    До этого сообщалось, что по итогам обработки 65,44% протоколов ЕР набирала более 57% голосов избирателей.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об очень высокой явке избирателей в столице.

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    20 сентября 2026, 22:20 • Новости дня
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Начальник Главного штаба «Юнармии» и Герой РФ Владислав Головин назвал попытки Киева сорвать выборы в России свидетельством страха перед единством российского общества.

    Герой России объяснил попытки Киева сорвать выборы страхом. По его словам, Киев пытается не допустить того, чего сам не в состоянии осуществить. Высокая явка избирателей и активность наблюдателей подтверждают легитимность органов власти в стране.

    «Это для них, как кость в горле, – что наш народ, объединившись, может принять решение», – заявил Головин ТАСС.

    Начальник Главного штаба движения «Юнармия» и лидер партийного списка «Единой России» добавил, что руководство Украины не уверено в поддержке своих решений гражданами своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин назвал массированную атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов. Глава ЦИК Памфилова заявила, что попытки сорвать выборы полностью провалились.

    Политолог Минеев считает, что попытки противника запугать россиян и создать видимость хаоса провалились.



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    20 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов

    ЦИК огласит предварительные результаты выборов в понедельник

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщит о предварительных результатах выборов в понедельник, в 11:00, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    «Коллеги, дорогие мои, <…>, пожалуйста, выспитесь, отдохните немножко. Со свежими силами приходите в 11 часов завтра, мы уже более подробно расскажем о предварительных результатах [выборов]», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Глава ЦИК также поблагодарила всех, кто работал в ЦИК во время выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК ранее сообщил, что явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%. Предварительные данные экзитполов показали лидерство «Единой России».

    СПЧ высоко оценил обеспечение безопасности на выборах в России.


    Комментарии (2)
    20 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 50%
    Явка на выборах в Госдуму превысила 50%
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу превысила 50%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

    По данным на 13:37 мск, явка избирателей по федеральному округу достигла 50,46%, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 11:40 мск явка на избирательных участках достигла 47,95%.

    К трем часам ночи этот показатель составлял 44,58%.

    Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев анонсировал публикацию первых результатов выборов вечером 20 сентября.

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    20 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Процесс волеизъявления российских граждан на территории государств, признанных недружественными, сталкивается с серьезными трудностями и проходит в сложных условиях, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «К сожалению, голосование наших граждан на территории ряда так называемых недружественных стран проходит в весьма непростых условиях», – подчеркнула руководитель ЦИК, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о серьезном прессинге на российские дипломатические представительства за рубежом.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Директор профильного департамента МИД Геннадий Овечко рассказал о создании препятствий для организации голосования граждан властями государств с антироссийским курсом.

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    20 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    @ Антон Слонь/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На выборах в Госдуму нынешнего созыва явка превысила показатель кампании 2016 года, составив 47,95% по состоянию на 11:40 мск.

    Сведенные подсчеты ТАСС показали, что активность избирателей на нынешних выборах в Государственную думу оказалась выше, чем на думской кампании 2016 года. По информации Центризбиркома на 11:40 мск, явка на участках достигла 47,95%.

    В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%. Текущий показатель по состоянию на утро воскресенья превысил этот результат на 0,07 процентного пункта, что уже позволило зафиксировать более высокую избирательную активность по сравнению с предыдущими думскими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Утром третьего дня к 07:50 мск явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достигла 45,1%.

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