В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.0 комментариев
Подпольный цех по производству матрасов ликвидировали под Владимиром
Следователи пресекли деятельность преступной группы во Владимирской области, которая занималась незаконным производством матрасов под видом популярного бренда товаров для сна, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.
«По предварительной оценке, правообладателю мог быть причинен ущерб в размере не менее 30 млн рублей», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что злоумышленники с сентября 2025 года незаконно производили товары для сна под чужой маркой. Реклама контрафакта размещалась на популярном интернет-ресурсе.
Для маскировки преступной деятельности фигуранты также выпускали продукцию под собственными названиями.
В отношении шести подозреваемых возбуждено уголовное дело о неоднократном незаконном использовании товарного знака организованной группой, повлекшем крупный ущерб. Факт преступления был подтвержден в ходе контрольной закупки.
Правоохранители провели обыски по 10 адресам в Ковровском муниципальном округе. Изъято свыше 400 поддельных матрасов, оборудование, документы, компьютерная техника и более 15 млн рублей наличными.
Четырем обвиняемым уже избраны меры пресечения, расследование продолжается.
В феврале правоохранители пресекли деятельность масштабного производства поддельных кондитерских изделий во Владимирской области.
В августе столичные полицейские задержали продавцов фальсифицированного кофе известного бренда.
Весной Арбитражный суд Москвы обязал предпринимательницу выплатить японской корпорации крупную компенсацию за торговлю нелегальным инструментом на маркетплейсе.