Учебное сражение «Абрамсов» и Т-72 сняли на видео

В Сети опубликовали видео «танкового сражения» американских Bradley и M1 Abrams с польскими Leopard, PT-91 Twardy (основной боевой танк, основанный на лицензии советского Т-72) и BWP-1 (советская гусеничная БМП-1).

Битва проходила 13 июля на полигоне Бемово Пески в Польше, на ней присутствовали военные представители США, Хорватии, Румынии и Великобритании, сообщает сайт ВС США.

В мероприятии принимали участие свыше 10 тыс. местных жителей и свыше 30 различных бронемашин.

Видео «сражения» опубликовано в Twitter усиленной боевой группы НАТО в Польше.