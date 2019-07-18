Путин ратифицировал договор с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий протокол к договору с Южной Осетией о союзничестве и интеграции.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом предусматривается возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством, передает РИА «Новости».

Ожидается, что реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Россией и Южной Осетией.

Ранее комитет ПА ОБСЕ призвал Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии.

В ответ зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что резолюция ПА ОБСЕ может быть «попыткой продолжить конфликт, который возник не по вине России в Тбилиси».

В свою очередь сенатор Константин Косачев в комментарии газете ВЗГЛЯД указал, что подобные решения ПА ОБСЕ «совершенно точно не изменят известной позиции России».