В Совфеде ответили на резолюцию ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

«Такие решения ПА ОБСЕ совершенно точно не изменят известной позиции России, потому что в ее основе – волеизъявление жителей Абхазии и Южной Осетии», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, комментируя принятие резолюции ОБСЕ с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Для нас это только подтверждает тот прискорбный факт, что ОБСЕ и ее Парламентская ассамблея свою миссию не реализуют. Потому что по логике вещей, это та площадка, где должны сводиться воедино различные точки зрения и в конечном итоге вырабатываться согласительная повестка дня», – добавил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он отметил, что организации удавалось выполнять свою роль и в худшие времена блокового противостояния и холодной войны, но это не удается сделать сейчас, потому что из 57 стран арифметическое большинство – 29 закреплено за членами НАТО.

«Поэтому мы раз за разом видим ситуацию, когда на площадке ОБСЕ фактически оформляются позиции и принимаются решения, отражающие мнение НАТО. Таким образом, организации навязываются решения, которые не несут никакой «добавленной стоимости», – добавил сенатор.

По его мнению, принятая резолюция – это фиксация одной из существующих политических позиций, она не имеет никакого отношения к существу ситуации на Южном Кавказе.

«Она не учитывает, что конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией имеет долгие исторические корни, история начинается не в 2008 году, когда произошла кульминация противостояния не в зоне ответственности России. Мы до последнего пытались содействовать примирению и только когда стало понятно, что это невозможно и грузинские власти реализуют военный сценарий решения тяжелого и глубокого межэтнического конфликта, России пришлось определять свою позицию. Мы пошли на признание Абхазии и Южной Осетии, потому что это было единственным способом защитить безопасность людей, живущих в этих государствах», – пояснил Косачев.

По его словам, у ПА ОБСЕ была и остается возможность отнестись к этим конфликтам по существу, глубоко и серьезно.

«Но этого вновь не произошло, снова оформлена позиция государств Евроатлантического альянса. Это означает, что страны НАТО фактически уничтожают ОБСЕ, не дают ей возможности работать в интересах континента и всех стран Европы, которые его населяют. Это вызывает глубокое сожаление, но не меняет ситуацию по существу», – заключил сенатор.

Накануне Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в воскресенье принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В ПА ОБСЕ вновь выразили «полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии».

В документе говорится о «незаконной оккупации Россией» Абхазии и Южной Осетии. Подчеркивается также ответственность России «за грубые нарушения прав человека и основных свобод на местах [в республиках]», а также за будто бы происходящее наращивание там военного присутствия, что и осуждается ассамблеей. ПА ОБСЕ призвала Москву «отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии».