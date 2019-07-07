В России ответили на призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Сенатор в комментарии RT подчеркнул, что данная резолюция может быть «попыткой продолжить конфликт, который возник не по вине России в Тбилиси».

По его словам, Россия является суверенным государством и вправе признать независимость Абхазии и Южной Осетии. «Это наше право, которое прямо следует из устава ООН», – подчеркнул он.

Климов добавил, что для российской стороны «эта история закончена», так как Москва уже приняла свое решение.

«Если Тбилиси собирается как-то урегулировать отношения со своими соседями, то им надо вступать в нормальный диалог и искать выходы из ситуации», – добавил он.

«Скандальные заявления», звучащие из международных организаций, в том числе ОБСЕ, не помогут решению проблем, заключил сенатор.

Напомним, комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в воскресенье принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.