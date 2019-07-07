Комитет ПА ОБСЕ призвал Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в воскресенье принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

За это проголосовали 50 членов нацделегаций, пятеро выступили против и девять воздержались, передает ТАСС.

Автором документа является грузинская парламентарий Софио Кацарава. Республики в тексте резолюции названы «оккупированными территориями Грузии». В ПА ОБСЕ вновь выразили «полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии».

В документе говорится о «незаконной оккупации Россией» Абхазии и Южной Осетии. Подчеркивается также ответственность России «за грубые нарушения прав человека и основных свобод на местах [в республиках]», а также за будто бы происходящее наращивание там военного присутствия, что и осуждается ассамблеей.

ПА ОБСЕ призвала Москву «отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии».

Кроме того, на заседании в воскресенье комитет принял резолюцию, в которой в том числе выражена «особая обеспокоенность» возможным использованием трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в политических целях.

Этот пункт по предложению делегации членов Конгресса США был включен в резолюцию по вопросу энергетической безопасности в регионе ОБСЕ.

В субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о непризнании Крыма частью России. Автором документа является депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов.

Кроме того, сообщалось, что американская делегация в ПА ОБСЕ не захотела общаться с представителями России.

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