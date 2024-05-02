По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Грузия отказалась от переговоров с США по законопроекту об иноагентах
Грузинское руководство отказалось направлять делегацию в США «для обсуждения любых вопросов» стратегического партнерства, заявила в четверг американский посол в стране Робин Данниган. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Данниган сказала, что соответствующее приглашение было передано «высоким чиновникам правительства Грузии, но грузинская сторона отказалась от предложения».
Посол выразила «глубокую озабоченность» и «сожаление» по поводу рассматриваемого закона «О прозрачности иностранного влияния», заявив, что это «отдалит Грузию от евроатлантического будущего».
Дипломат призвала власти Грузии «подтвердить приверженность страны евроатлантическому будущему, как это написано в конституции» с 2017 года.
Запад критикует Грузию за этот законопроект, оппозиция проводит массовые антиправительственные митинги, перерастающие в вандализм.