Делегация США не захотела общаться с Россией на ПА ОБСЕ

Делегация США по-прежнему не выразила готовности вести диалог с российскими парламентариями в рамках сессии ПА ОБСЕ, сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Представители США по-прежнему не проявили желания встретиться с российской делегацией. Но и мы не навязываем свое общения», – цитирует РИА «Новости» Джабарова.

По его словам, российская сторона всегда проявляет инициативу к сотрудничеству, однако это должно быть «на равноправной и взаимоуважительной основе».

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Россия уже заплатила взнос в Совет Европы.

Украина при этом заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.