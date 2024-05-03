Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Захарова: От войск НАТО на Украине ничего не останется
Войска Североатлантического альянса будут уничтожены в случае их отправки на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона, который заявил, что отправка войск НАТО на Украину «была бы опасной эскалацией» и что «в этом нет необходимости», передает ТАСС.
«Забыл добавить «потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее Захарова пообещала Западу сокрушительный удар возмездия за атаки на Крым.