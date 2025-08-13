  • Новость часаМИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата
    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву
    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    Bloomberg: Индия и Китай улучшили отношения на фоне угроз Трампа
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    13 августа 2025, 11:55 • Новости дня

    МИД сообщил о росте террористической активности Киева перед саммитом на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти активизировали террористическую деятельность против российских регионов в преддверии встречи президентов России и США на Аляске, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

    Активизацию террористической активности со стороны Киева отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает ТАСС.

    Дипломат обратил внимание, что действия украинских властей направлены против российских территорий и происходят на фоне подготовки к встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о планах Киева сорвать российско-американские переговоры.

    Минобороны России сообщило, что власти Украины готовят провокацию в Чугуеве в Харьковской области перед саммитом России и США.

    CNN проинформировал о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.

    12 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

    Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске

    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, «в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Ранее США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Комментарии (4)
    12 августа 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед саммитом России и США

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара, сообщает Минобороны России.

    По данным, полученным из нескольких источников, киевский режим готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, передает российское военное ведомство в своем Telegram-канале. Так, 11 августа СБУ автотранспортом доставила группу иностранных журналистов в Чугуев под видом подготовки репортажей о жизни в прифронтовом городе.

    Планируется, что непосредственно перед саммитом, в пятницу, Вооруженные силы Украины нанесут удар с использованием беспилотников и ракет по жилому кварталу или больнице. Ожидается, что среди мирного населения будет много пострадавших, а западные журналисты должны будут оперативно зафиксировать последствия удара.

    Официальная версия киевского режима предполагает возложение ответственности за происшествие на Вооруженные силы Российской Федерации с целью создания негативного медийного фона и срыва диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Возможны аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

    Ранее глава Украины Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске. Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

    Комментарии (9)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Польши приняли решение депортировать группу иностранцев после демонстрации запрещенной символики на музыкальном мероприятии в Варшаве.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на заседании правительства, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выдворении, передает РИА «Новости». По его словам, 57 из них являются гражданами Украины и шесть – гражданами Белоруссии. Все они должны покинуть территорию Польши добровольно либо под принуждением.

    Туск подчеркнул, что эта мера связана с инцидентом, произошедшим на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Он отметил, что ситуация, вызвавшая общественное возмущение, считается теперь исчерпанной.

    Напомним, на выступлении Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признаны террористическими и запрещены в России).

    Ранее британского певца Рода Стюарта освистали на концерте за портрет Зеленского.

    Комментарии (8)
    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (11)
    13 августа 2025, 07:03 • Новости дня
    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день

    Орбан: Венгрия может развалить Украину, перекрыв газ и электричество

    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгрия не заинтересована в дестабилизации на украинской территории, хотя может развалить киевский режим за один день, поскольку Украина зависит от венгерских энергоресурсов, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    «Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа», – заявил Орбан в интервью порталу Patriota, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае аварии Украина может встать, однако при этом Киев все равно ведет себя неуважительно по отношению к Будапешту.

    При этом украинское руководство знает, что Венгрии не нужен подрыв украинской безопасности, так как это приведет к росту террористической угрозы и ухудшению положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

    Орбан заявил, что Венгрии нужна стабильная и функционирующая Украина.

    Вместе с тем Будапешт не желает находиться в одном союзе с Киевом и не поддерживает членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО, так как это приведет к постоянным конфликтам интересов и негативно скажется на Венгрии.

    До этого Орбан говорил, что киевский режим уже не способен самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Также венгерский премьер призывал провести саммит ведущих стран ЕС с Россией. Кроме того, он отказывался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине.

    Комментарии (5)
    12 августа 2025, 16:59 • Новости дня
    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР

    Украинский политтехнолог допустил вывод войск Киева из ДНР

    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское руководство рассматривает вариант вывода войск с территории ДНР из-за опасений потерять поддержку Вашингтона и усиления давления со стороны США.

    Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на политтехнолога, работавшего с офисом Владимира Зеленского, передает ТАСС. Сообщается, что Киев может согласиться на вывод войск с территории ДНР, чтобы избежать потери американской поддержки.

    По данным издания, Зеленский сейчас стремится убедить американского президента не настаивать на условиях, предполагающих вывод украинских военных из Донбасса, и вернуться к прежней идее перемирия по текущей линии фронта.

    «Я не уверен, что будет бунт и «майдан», если отдать полностью Донецкую область, а взамен Украина получит прекращение войны и мобилизации/бусификации. Да, будет много обвинений в капитуляции. Но они будут в большей степени рассчитаны на будущие выборы», – сказал собеседник издания.

    Эксперты считают, что согласие на вывод войск станет для Зеленского «политическим самоубийством», приведет к акциям протеста и вероятной отставке.

    Собеседник издания отметил, что отказ от предложения Трампа может привести к прекращению помощи США, а это усугубит ситуацию на фронте. Окончательное решение, по его словам, будет приниматься в офисе Зеленского после оценки рисков и возможностей и в зависимости от того, насколько жестко американские власти будут настаивать на своих требованиях.

    Напомним, Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена. Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Комментарии (15)
    12 августа 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС

    Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС

    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска Украины нанесли удар по территории около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошло возгорание сухой травы и растительности.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об инциденте в своем Telegram-канале.

    «Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. На месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания», – написал он.

    Ранее на ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ.

    На прошлой неделе в результате артиллерийского удара по территории ЗАЭС были повреждены окна в зданиях. Директор ЗАЭС заявил о намерении уведомить МАГАТЭ об ударе ВСУ.

    Комментарии (10)
    12 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Сергей Попов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Корреспондент РИА «Новости» посетил гостиницу Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, которую западные СМИ называют возможным местом предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Отель находится в 40 минутах езды от Анкориджа, в горах неподалеку от залива Кука, рядом с небольшим аэропортом для легкомоторных самолетов.

    В настоящее время в отеле не наблюдается усиленных мер безопасности или присутствия правительственного транспорта, что могло бы указывать на подготовку к международному саммиту. Однако сотрудники гостиницы и постояльцы обсуждают слухи о «секретном, масштабном» событии, которое должно произойти в ближайшие дни. «Что-то очень важное будет происходить», – рассказал работник кафетерия, однако подробностей пока никто не раскрывает.

    Сотрудники отеля уточнили, что на восьмом этаже есть специальная зона для очень важных гостей и три президентских номера с отдельным доступом. При этом свободные места в Alyeska Resort по-прежнему доступны на ближайшие полторы недели, включая дорогие номера. В беседах между постояльцами активно обсуждается возможность проведения саммита США и России именно здесь.

    Ранее портал Alaska Landmine сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти в Alyeska Resort 15 августа, однако Кремль и Белый дом пока официально не подтвердили место проведения переговоров, ограничившись лишь датой и указанием штата Аляска.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за этой встречи.

    В сувенирных магазинах города увеличились продажи российских матрешек, произведенных в Петропавловске-Камчатском.

    Комментарии (7)
    13 августа 2025, 10:00 • Новости дня
    ФСБ задержала украинского агента за подготовку диверсии на Транссибе
    ФСБ задержала украинского агента за подготовку диверсии на Транссибе
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на Транссибирской магистрали, они задержали пособника киевского режима, он собирался совершить там несколько поджогов, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Юноша 2006 года рождения вступил в террористическую организацию, которую курируют украинские спецслужбы, и получил задание выехать в зону спецоперации для перехода на сторону противника, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    По указанию куратора задержанный наносил проукраинские надписи и планировал поджоги релейных шкафов Транссиба для блокировки грузоперевозок. Ему поставили задачу – отправиться в Москву для оформления контракта на военную службу и последующего перехода на сторону ВСУ.

    Подозреваемого задержали, когда он пытался въехать в Московский регион. Возбуждено уголовное дело по статьям об участии в террористической организации и государственной измене.

    Его арестовали. Теперь юноше грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Во вторник ФСБ задержала подозреваемого в попытке убийства чиновника Минобороны. Это мужчина с гражданством Украины и России.

    В среду ФСБ задержала 19-летнего жителя Кировской области, планировавшего подписать контракт для участия в СВО, а потом перейти на сторону Украины.

    Комментарии (5)
    13 августа 2025, 07:16 • Новости дня
    Правящая партия Грузии использовала кадры разрухи на Украине для предвыборного ролика
    Правящая партия Грузии использовала кадры разрухи на Украине для предвыборного ролика
    @ Georgian Dream

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» разместила очередной предвыборный ролик с кадрами военных разрушений на Украине и лозунгом о мире.

    Видео опубликовано на официальной странице партии в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В ролике левая часть экрана занята черно-белыми кадрами разрушенных украинских городов с надписью «Нет войне», а правая – цветными изображениями грузинских достопримечательностей с призывом «Выбирай мир». В описании к видео добавлен слоган «Мир Грузии – больше жизни Тбилиси».

    Выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 4 октября.

    В 2024 году аналогичную кампанию с похожими образами и лозунгами «Грузинская мечта» проводила перед парламентскими выборами. Тогда в ролике также использовались черно-белые изображения Украины и контрастирующие с ними мирные виды Грузии.

    В феврале грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что власти Грузии не допустят «украинизации страны», чего продолжают добиваться определенные силы, и отмечал, что в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию.

    Также он отмечал, что устроенный на Украине в 2014 году государственный переворот был «искусственным».

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 20:02 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа

    МИД: Лавров и Рубио обсудили подготовку саммита Путина и Трампа

    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение предстоящего российско-американского саммита.

    Телефонный разговор прошел 12 августа, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. В ходе обсуждения стороны рассмотрели отдельные аспекты организации предстоящей встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.

    Как подчеркнули на Смоленской площади, «с обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия».

    Ранее Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной.

    Издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 08:17 • Новости дня
    ВСУ начали перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ проводят перегруппировку и восстанавливают боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак, сообщили в российских силовых структурах.

    По словам силовиков, ВСУ проводят перегруппировку и восстанавливают боеспособность штурмовых групп в Сумской области, готовясь к возобновлению атак, передает РИА «Новости».

    По данным источника, в течение последних суток наблюдалось снижение интенсивности боевых действий на сумском направлении. Исключением стали бои в районе населенного пункта Юнаковка, где столкновения сохраняются.

    Ранее десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.

    В Сумской области продолжается усиление систем ПВО, однако один из зенитных комплексов ВСУ под Ворожбой был уничтожен российскими войсками.

    Российская группировка «Север» заняла новые позиции в Харьковской и Сумской областях.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 20:35 • Новости дня
    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа

    Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным

    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с президентом России Владимиром Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине, заявил Белый дом.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, цель Трампа – уехать после встречи с более четким пониманием того, как можно положить конец конфликту, передает ТАСС.

    По словам Ливитт, Вашингтон рассматривает предстоящий визит Путина на Аляску как честь для Соединенных Штатов. Она сообщила, что стороны обсуждали разные варианты места встречи, прежде чем остановились на Аляске.

    Ранее Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Сообщалось, что США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:31 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте недовольства в армии Украины

    WSJ: В украинской армии усилилось недовольство из-за командования

    Tекст: Денис Тельманов

    В рядах украинской армии наблюдается усиление недовольства из-за повторяющихся приказов генералов, влекущих значительные потери среди солдат.

    Рост недовольства среди украинских военных связан с возвращением к жесткому централизованному командованию, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным газеты, военные выражают недовольство приказами, которые не дают проявлять инициативу и приводят к излишним жертвам.

    Офицеры отмечают, что генералы требуют повторных лобовых атак с низкой вероятностью успеха, а обращения подразделений с просьбой об отступлении игнорируются.

    Издание приводит пример капитана ВСУ, который публично через соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской Meta) раскритиковал командование после тяжелых потерь батальона. По его словам, в армии «царит страх перед генералами». В ответ на это заявление военное руководство обвинило его в нарушении дисциплины.

    Такой стиль руководства, по оценке WSJ, приводит к нехватке личного состава, особенно в пехотных подразделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской армии отмечен рост недовольства вручением наград тыловым и штабным сотрудникам вместо участников боевых действий.

    Кадры силовой мобилизации на Украине свидетельствуют, что многие жители страны воспринимают призыв в армию как смертный приговор.

    На Украине проходят массовые акции протеста против отмены независимости Национального антикоррупционного бюро.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 03:27 • Новости дня
    СМИ осадили ресторан «Пельмени» в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже стал объектом внимания СМИ перед саммитом

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Анкориджа в преддверии встречи президентов России и США журналисты осадили российский ресторан, вызвав неудобства для его персонала.

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже оказался в центре внимания из-за предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники заявили, что журналисты активно пытаются получить комментарии и связывались с заведением.

    Один из работников признался: «Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас».

    Он отказался обсуждать дела ресторана, заметив, что просто хочет закончить рабочий день. Повар продолжал работать, несмотря на ажиотаж вокруг заведения.

    Хозяин ресторана не ответил на вопросы журналистов. Кремль и Белый дом объявили о встрече президентов 15 августа, однако точное место саммита в штате Аляска не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность Владимира Путина в Анкоридже обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Переговоры президентов России и США пройдут на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Американские СМИ перечислили среди возможных мест для встречи аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
