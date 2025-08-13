Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.0 комментариев
МИД сообщил о росте террористической активности Киева перед саммитом на Аляске
Украинские власти активизировали террористическую деятельность против российских регионов в преддверии встречи президентов России и США на Аляске, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.
Активизацию террористической активности со стороны Киева отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает ТАСС.
Дипломат обратил внимание, что действия украинских властей направлены против российских территорий и происходят на фоне подготовки к встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о планах Киева сорвать российско-американские переговоры.
Минобороны России сообщило, что власти Украины готовят провокацию в Чугуеве в Харьковской области перед саммитом России и США.
CNN проинформировал о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.