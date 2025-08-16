Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Владикавказа и Грозного

На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа

Tекст: Ирма Каплан

Многообещающая и интригующая встреча российского и американского лидеров завершилась на Аляске спустя чуть более трех часов после встречи Путина и Трампа у самолетов на авиабазе Элмендорф 15 августа. Борт российского президента приземлился в 21:54 по московскому времени.

Оба президента одновременно вышли из самолетов, прошли по красным дорожкам и поднялись на небольшой пьедестал для фото СМИ. На нем Путин и Трамп поздоровались, пожали друг другу руки и обменялись репликами.

Затем произошло невероятное и удивительное для ряда западных СМИ. Как назвал это телеканал CNN, Путин проявил невероятное доверие и согласился проехать к месту переговоров не на своем автомобиле, а в лимузине Трампа. Там оба политика беседовали без переводчиков, так как Путин говорит на английском, и это тоже поразило ряд СМИ.

В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала западным СМИ. Она отметила, что три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США.

Перед беседой Путин и Трамп сделали несколько фото. В частности, Белый дом опубликовал в соцсети Х фото двух лидеров на авиабазе, назвав пост «Историческое». И еще одно фото Путина и Трампа на фоне слогана «В поисках мира».

На сайте Кремля представили несколько дополнительных фото. В частности, есть кадр, на котором Трамп делает несколько хлопков в ладоши, пока Путин идет от самолета. Так американский президент приветствовал российского гостя.

Затем оба президента ушли на переговоры с делегациями в закрытом формате. В Белом доме отметили, что Путин и Трамп беседовали уже более двух часов без ланча. Ряд западных СМИ и экспертов отмечали, что это очень хороший знак, так как перед саммитом Трамп угрожал за две минуты оценить договороспособность Путина и завершить встречу, если поймет, что договориться невозможно.

В ожидании окончания переговоров журналисты искали знаки в жестах и взглядах двух лидеров. В частности, CNN назвал невербальное общение Путина и Трампа «далеким от холодного», отметив благорасположение российского гостя, известного сдержанным характером.

Через три с небольшим часа беседа российского президента и его американского коллеги с делегациями в узком составе завершились. Они вышли к прессе и высказались об итогах встречи.

Российский лидер открыл совместную пресс-конференцию словами благодарности за предложение приехать на Аляску. Он отметил важность российско-американского диалога для всего мира, указав, что российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет.

Говоря об украинской проблеме, Путин подтвердил невозможность конфликта, если бы в Белом доме на посту президента в 2022 году находился Трамп. Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта, окончания которого в Москве «искренне желают».

Он также призвал украинских и европейских лидеров не мешать прогрессу в разрешении ситуации, над которым работают Москва и Вашингтон. И пригласил американского коллегу на следующие переговоры в российскую столицу.

Трамп свою речь также начал с благодарности, он поблагодарил Путина и делегацию за усилия по разрешению украинского конфликта. Он признал, что сделки по Украине нет, но есть масса договоренностей, которые ее приближают.

После заявлений Путина и Трампа мероприятие завершилось без вопросов журналистов. Российский лидер по пути на аэродром заехал на кладбище Форт-Ричардсон, где находится мемориал в память о советских летчиках и моряках, погибших при перевозке техники из США в СССР во время Второй мировой войны. Президент России возложил букеты из роз к каждой из могил. Также он встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием.

На авиабазе Путин поднялся по трапу самолета, помахав на прощание рукой.