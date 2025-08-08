Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Путин и Лукашенко обсудили детали встречи президента России с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили детали встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и инициативы американской стороны по мирным переговорам,
В ходе беседы Путин подробно проинформировал Лукашенко о переговорах, прошедших в Кремле, а также о договоренностях между президентами России и США относительно будущей встречи.
Сейчас стороны определяют место проведения встречи президентов России и США.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
Лукашенко заявил, что новые конфликты между Россией и Украиной можно было бы предотвратить при более активном диалоге сторон.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии.