  • Новость часаМакрон объяснил свою стратегию по отношению к России
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    Зеленский официально стал военным преступником
    Экс-разведчик заявил о подготовке ЦРУ переворота у границ России
    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    ВС России взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    9 комментариев
    5 мая 2024, 04:59 • Новости дня

    Комиссии по противодействию нелегальной занятости решили создать в России

    Власти России постановили создать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство России постановило создать региональные межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В нем указывается, что кабмин постановил «утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», передает РИА «Новости».

    Высшим исполнительным органам российских субъектов рекомендовано в течение трех месяцев организовать комиссии по противодействию нелегальной занятости, утвердить их состав и определить муниципалитеты для рабочих групп, пишет «Российская газета».

    Выполнение постановления проконтролирует Министерство труда и социальной защиты, пишут «Ведомости».

    Комиссии должны будут следить за результатами работы по противодействию нелегальной занятости, а также координировать сотрудничество органов по вопросу нелегальной занятости.


    4 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск

    Британский эксперт Меркурис: Продвижение российских войск на Украине остановить невозможно

    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России молниеносно наступают, российские войска невозможно остановить, потому что у Украины не осталось профессиональных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

    Меркурис заявил, что ранний этап российского наступления кажется неостановимым, потому что русские очень быстро захватывают определенную позицию, и не встречают сопротивления украинцев как раньше, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Украины не осталось профессионально подготовленных военных, их заменили плохо подготовленные новобранцы, поэтому российские войска быстро продвигаются.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал расширение наступления ВС России.

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.

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    4 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий

    Подполковник Дэвис: Украина будет вынуждена отказаться от части территорий на переговорах с Россией

    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    @ Daniel Davis / Deep Dive

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе потенциальных мирных переговоров с Россией Украине придется отказаться от некоторых территорий, чтобы сохранить контроль над частью страны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

    Дэвис считает, что Украина сможет сохранить контроль над частью страны и жизни своих солдат, если откажется от некоторых территорий. По его словам, только в этом случае возможны переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».

    Подполковник предупредил, что Украину ждут более масштабные разрушения, если Киев не станет договариваться. Он отметил, что ВСУ не удержит линию фронта и не сможет организовать новое наступление.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Украина не может выиграть конфликт исключительно на поле боя, нужны мирные переговоры для окончания боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии полезна для России.

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    4 мая 2024, 12:41 • Новости дня
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    В ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

    Представитель силовых структур заявил, что логистика вокруг населенного пункта усложнена. Военным приходится пользоваться окольными путями, передает ТАСС.

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая.

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    4 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    В США заявили о подготовке ЦРУ переворота у границ России

    Бывший американский разведчик Риттер: ЦРУ пытается осуществить переворот в Грузии из-за закона об иноагентах

    В США заявили о подготовке ЦРУ переворота у границ России
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное разведывательное управление США готовит государственный переворот в Грузии, беспорядки в Тбилиси будут продолжаться по нарастающей, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

    Риттер считает, что беспорядки и насилие в Грузии продолжатся летом и осенью, чтобы привести партию «Грузинская мечта» к краху, и тогда в октябре на выборах провокаторы из ЦРУ победят, передает РИА «Новости».

    Эксперт спрогнозировал, что, несмотря на осторожные действия полиции, может произойти эскалация конфликта. По словам Риттера, ЦРУ мечтает такой же сценарий госпереворота осуществить в России.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выразил Госдепу США разочарование из-за попыток устроить в стране революцию. Кобахидзе сообщил о 300 боевиках, подготовленных в Грузии на деньги, поступающие от зарубежных доноров, для дестабилизации обстановки в стране.

    Грузинское руководство отказалось направлять делегацию в США «для обсуждения любых вопросов» стратегического партнерства.

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    4 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского

    Блогеры предрекли юридические последствия в связи с объявлением в розыск Зеленского

    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры сочли объявление МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского президента Петра Порошенко сигналом для чиновников, и их «хозяев на Западе».

    «Почалося! Зеленского объявили в розыск по уголовной статье. Вот и славно. Вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Отреагировал Коц и на объявление в розыск Петра Порошенко. По его мнению, это надо было сделать еще десять лет назад, когда «украинские захистники по его приказу сбили гражданский малайзийский Боинг», был застрельщиком декоммунизации, которая ускорила процессы дерусизации Украины, уровнял ветеранов Великой Отечественной с недобитками-бандеровцами, и усугубил раскол православных на Украине.

    «Но все равно на фоне объявленного ранее в розыск Зеленского он выглядит школьным задирой. Что не снимает с него ответственности», – подчеркнул военкор.

    «Будет отвечать за теракты на российской территории. Решения принимал как президент, а ответит как простой смертный», – считает член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

    «Объявление МВД в розыск сразу последнего и предпоследнего племенных вождей неньки – это и близко не прерогатива МВД, конечно. Это жест совсем с другого этажа. Адресованный самим фигурантам примерно в десятую очередь. Выверенный, акцентированный, а главное – необратимый: такая паста обратно в тюбик не запихивается», – пишет АдекватZ.

    Блогер считает, что судьбу сопредельной территории будут определять не переговоры, а исключительно исход военных действий, потому что говорить на Украине не о чем, и не с кем.

    «МВД объявило в розыск сразу двух президентов Украины, действующего и бывшего. Их разыскивают по статье УК. Какой-то сигнальчик им?», – задалась вопросом «Небожена».

    «У решения, возможно, будут свои юридические последствия. Главное не забывать, что для реального наказания украинских преступников не обойтись без мер физического характера. Впрочем, соблюдение необходимых юридических формальностей этому делу (если за него действительно возьмутся всерьез) вряд ли сильно помешают», – считает Рыбарь.

    Журналист и блогер Максим Кононенко сочинил ироничное двустишие по поводу объявления в розыск Зеленского: «Владимир Зеленский в розыске, грядут аресты и обыски».

    Ранее МВД возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.

    Кроме того МВД объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко.

    Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД, почему МВД объявило Зеленского в розыск именно сейчас.

    Коментарии (28)
    4 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк принял на себя подписание документов ведомства с конца апреля, так как министр Рустем Умеров находился в командировке, пишет украинское агентство УНИАН.

    По данным издания, приказы Минобороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Гаврилюк, передает Ura.ru.

    Ранее на Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова.

    Коментарии (18)
    4 мая 2024, 20:20 • Новости дня
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: Зеленский собрал генштаб из-за положения на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал командование генштаба из-за положения ВСУ на фронте, и приказал удерживать позиции любой ценой, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик утверждает, что Зеленский приказал не допускать никаких отступлений. По словам Меркуриса, не допускать обрушения фронта от украинского руководства потребовал Запад из-за набирающего обороты российского наступления, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что наступление ВС России остановить невозможно, потому что у Украины не осталось профессиональных военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

    Коментарии (32)
    4 мая 2024, 16:06 • Новости дня
    Раскрывший «тайну» схождения Благодатного огня журналист оправдан

    Суд оправдал греческого журналиста Аликакоса за раскрытие «тайны» о схождении Благодатного огня

    Раскрывший «тайну» схождения Благодатного огня журналист оправдан
    @ Иван Батырев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Суд Афин оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну схождения Благодатного огня, он опубликовал признание хранителя и настоятеля Храма Гроба Господня в Иерусалиме архиепископа Исидора о том, что он сам зажигает огонь.

    В видео, которое Аликакос разместил в  интернете, Исидор рассказывает, что он зажигает лампаду над Гробом Господним перед тем, как внутрь часовни заходит Патриарх, который находит ее уже зажженной.

    Иерусалимский патриархат и греческое сообщество были возмущены расследованием журналиста и подвергли гонениям книгу Аликакоса «Искупление – о святом свете», в которой архиепископ Иерусалимского патриархата Исидор и  бывший скевофилакс, архиепископ Никифорос признаются, что сами зажигают Благодатный огонь. Исидор – при помощи зажигалки, а Никифорас пользовался спичками, передает «Газета.Ru».

    После публикации книги Иерусалимский патриархат вместе с архиепископами Исидором и Аристархом подали иск против греческого журналиста, потребовав 700 тыс. евро компенсации за моральный ущерб. Кроме того, Аликакоса обвинили в распространении лжи в книге, и получении информации незаконным путем, притворившись туристом.

    В доказательство своей правоты Аликакос выложил на видеосервис YouTube интервью с Исидором, где тот абсолютно спокойно рассказывает, как он зажигает лампады для схождения Благодатного огня, и уверяет, что «все об этом знают». Он рассказывает, кто открыл ему «тайну» Благодатного огня и предполагает, что и доставлять из Храма Гроба Господня в Иерусалиме огонь не обязательно.

    Исидор потребовал удалить скандальное видео, но суд установил, что интервью он давал добровольно. В результате пятилетней тяжбы журналист Аликакос был оправдан судом полностью.

    По его словам, он не стремился оспорить религиозные верования, а хотел опровергнуть утверждение о том, что Благодатный огонь ежегодно чудесным образом возгорается.

    Аликакос заявил, что смог убедительно продемонстрировать его естественное происхождение, а греческие судебные власти подтвердили добросовестность его расследования.

    Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

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    4 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве

    Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве после сообщений о якобы спонсировании им ВСУ

    Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посвященный 80-летию барда Сергея Никитина концерт, запланированный на 13 июня в московском Центре авторской песни, отменен по просьбе исполнителя после скандальных сообщений о якобы спонсировании им ВСУ.

    В афише мероприятий Центра авторской песни указано, что билеты можно сдать, однако причина отмены концерта Никитина не уточняется, пишет «Коммерсант».

    Между тем, представитель Центра и организатор концерта выступления Ирина Алексеева сообщила «Подъему», что Никитин и его супруга Татьяна сами решили отменить выступление из-за плохого самочувствия. Кроме того, по словам организатора, Никитины очень измотаны, их «насторожили разговоры вокруг их имен» в последнее время.

    Ранее появилась информация, что Никитины якобы поддерживают ВСУ, принимают участие в антироссийских мероприятиях и осуждают СВО.

    Сами Никитины заявили, что никогда не финансировали ВСУ и не собираются этого делать, и назвали все обвинения в их адрес ложью и клеветой.

    Коментарии (32)
    4 мая 2024, 11:58 • Новости дня
    В МИД заявили о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией

    Спикер МИД Захарова заявила о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией

    В МИД заявили о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Учения НАТО Steadfast Defender 2024 демонстрируют серьезную подготовку альянса к возможному противостоянию с Россией, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, НАТО во время учений отрабатывают коалиционные действия против России с применением всех инструментов, включая гибридные методы и обычные вооружения, передает ТАСС.

    Также дипломат отметила, что заявления высокопоставленных представителей НАТО, таких как глава Военного комитета альянса Роберт Бауэр и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, «недвусмысленно подтверждают, что НАТО всерьез готовится к потенциальному конфликту с Россией».

    В заключение Захарова добавила, что подобная риторика и действия НАТО «вызывают серьезную озабоченность» России.

    Ранее спикер МИД заявила, что войска Североатлантического альянса будут уничтожены в случае их отправки на Украину.

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    4 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Немцы высмеяли выступление главы МИД Германии Анналены Бербок на канале ARD, где она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пригрозила последствиями.

    Комментаторы отмечают, что в качестве последствий «за коварную российскую атаку» Бербок объявила, что поменяет пароль от своей электронной почты, передает РИА «Новости».

    Также пользователи указали, что западные элиты до сих пор не могут раскрыть, кто взорвал «Северный поток – 2», однако за ночь узнало, кто взломал учетные записи электронной почты.

    Некоторые комментаторы заметили, что к таким обвинениям необходимы точные доказательства и надежные источники.

    Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения.

    Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

    Коментарии (12)
    4 мая 2024, 15:08 • Новости дня
    Минздрав обновил информацию о рисках применения ибупрофена

    Минздрав рекомендовал производителям ибупрофена добавить информацию о новых рисках заболеваний

    Минздрав обновил информацию о рисках применения ибупрофена
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство здравоохранения России рекомендовало производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен изменить инструкции и добавить информацию о новых рисках развития заболеваний, следует из письма ведомства, опубликованное в госреестре лекарств.

    В письме отмечается, что в ходе подготовки требований к безопасности и эффективности лекарств, основанных на современных научных данных и информации, выявлена необходимость актуализации инструкций по применению ибупрофена, передает ТАСС.

    Так, для препаратов ибупрофена для наружного применения в разделы «Нежелательные реакции» и «Возможные нежелательные реакции» рекомендовано добавить информацию о рисках развития эритемы мультиформной, эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса-Джонсона, токсического эпидермального некролиза, DRESS-синдрома, острого генерализованного экзантематозного пустулеза.

    Кроме того, для препаратов ибупрофена для системного применения в те же разделы инструкции рекомендовано добавить информацию о синдроме Коуниса, эритеме мультиформной, эксфолиативном дерматите, синдроме Стивенса-Джонсона, DRESS-синдроме, остром генерализованном экзантематозном пустулезе.

    Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы, если их неправильно применять.

    Коментарии (4)
    4 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ покидают в панике поселок Архангельское под Авдеевкой, пытаясь окопаться на подступах к нему, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Отмечается, что в населенном пункте в данный момент остаются лишь точечные очаги сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часовой Яр.


    Коментарии (7409)
    4 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия

    Экс-полковник СБУ Стариков: Новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ на линии фронта

    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, от нее невозможно спрятаться, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

    Стариков отметил, что Россия придумала «вот эту штуку» за год, от ТОС нельзя спрятаться, даже в укрытии или бункере украинских солдат будет ждать гибель из-за мощности детонации снаряда, передает РИА «Новости».

    Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что ведет разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон».

    Также сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

    Коментарии (23)
    4 мая 2024, 20:46 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

    Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон в Красногоровке ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовики взяли под контроль огнеупорный завод, который был крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке ДНР, сообщили в силовых структурах региона.

    Источник ТАСС сообщил, что контроль над заводом установили штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС, зачистка в Красногоровке продолжается.

    Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку. Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций.

    Коментарии (11)
    Главное
    В МИД заявили о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией
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    Зеленский официально стал военным преступником

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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