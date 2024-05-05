Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.9 комментариев
Комиссии по противодействию нелегальной занятости решили создать в России
Власти России постановили создать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости
Правительство России постановило создать региональные межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В нем указывается, что кабмин постановил «утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», передает РИА «Новости».
Высшим исполнительным органам российских субъектов рекомендовано в течение трех месяцев организовать комиссии по противодействию нелегальной занятости, утвердить их состав и определить муниципалитеты для рабочих групп, пишет «Российская газета».
Выполнение постановления проконтролирует Министерство труда и социальной защиты, пишут «Ведомости».
Комиссии должны будут следить за результатами работы по противодействию нелегальной занятости, а также координировать сотрудничество органов по вопросу нелегальной занятости.