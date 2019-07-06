Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в ходе заседания в субботу, 6 июля, принял резолюцию о непризнании Крыма частью России. Автором документа является депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов.

В резолюции говорится, что ПА ОБСЕ «вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета» и территориальной целостности Украины «в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную республику Крым, город Севастополь и морские районы», передает ТАСС.

В документе говорится о якобы незаконной оккупации Россией Крыма. Москву призывают вывести свои силы с территории полуострова «и вернуть его под контроль правительства Украины».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал РИА «Новости», что Россия будет голосовать против итоговой декларации ПА ОБСЕ, если обе антироссийские резолюции ПА ОБСЕ – под авторством украинских и грузинских парламентариев – будут поддержаны.

«Мы будем возражать. И в случае, если они будут комитетом приняты, мы будем против декларации итоговой», – сказал Толстой.

Помимо резолюции по Крыму в комитете ПА ОБСЕ рассматривается проект «Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия», автором которого является грузинский парламентарий София Кацарава.

Документ предлагает осудить «деградацию обстановки к области безопасности, прав человека и гуманитарного положения дел на оккупированных территориях Грузии в связи с незаконными действиями России, включая активное наращивание военного присутствия и интенсивности военных учений, возведение колючих ленточных заграждений и искусственных барьеров вдоль линии оккупации, дискриминационно по этническому признаку проживающего в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия, грузинского населения».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД