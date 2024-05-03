Премьер Грузии выразил Госдепу США разочарование из-за попыток устроить в стране революцию

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Говорил с Дереком Шолле и выразил ему свое искреннее разочарование из-за двух попыток революции в 2020-2023 годах при поддержке экс-посла США (Келли Дегнан) и финансируемых из-за границы НПО», – написал глава правительства Грузии в соцсетях.

По его словам, в случае успеха этих попыток «сегодня в Грузии был бы открыт «второй фронт».

«Также разъяснил Дереку Шолле, что распространяемые представителями Госдепа США ложные заявления о законе «О прозрачности иностранного влияния» и акциях напоминают нам о подобных лживых заявлениях экс-посла Америки, которые служили поддержке революционных процессов и насилию со стороны субъектов, получающих зарубежное финансирование», – заявил Ираклий Кобахидзе.

«На этом фоне для перезагрузки отношений нужны особые усилия, которые невозможны без справедливых и добросовестных подходов», - отметил премьер-министр Грузии.

Он также сообщил, что «не выразил обеспокоенность брутальными разгонами студенческих протестов в Нью-Йорке».

Ранее премьер Грузии отказался посетить США. «Приглашение премьер-министра в США с условием, что до визита парламент Грузии временно остановит законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует духу партнерства, основанного на взаимном уважении и взаимном доверии», – заявил МИД.