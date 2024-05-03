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    3 мая 2024, 12:22 • Новости дня

    Премьер Грузии выразил Госдепу США разочарование из-за попыток устроить в стране революцию

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о беседе со старшим советником главы Госдепа США по вопросам политики Дереком Шолле о финансовой поддержке американской стороны революционных процессов в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Говорил с Дереком Шолле и выразил ему свое искреннее разочарование из-за двух попыток революции в 2020-2023 годах при поддержке экс-посла США (Келли Дегнан) и финансируемых из-за границы НПО», – написал глава правительства Грузии в соцсетях.

    По его словам, в случае успеха этих попыток «сегодня в Грузии был бы открыт «второй фронт».

    «Также разъяснил Дереку Шолле, что распространяемые представителями Госдепа США ложные заявления о законе «О прозрачности иностранного влияния» и акциях напоминают нам о подобных лживых заявлениях экс-посла Америки, которые служили поддержке революционных процессов и насилию со стороны субъектов, получающих зарубежное финансирование», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    «На этом фоне для перезагрузки отношений нужны особые усилия, которые невозможны без справедливых и добросовестных подходов», - отметил премьер-министр Грузии.

    Он также сообщил, что «не выразил обеспокоенность брутальными разгонами студенческих протестов в Нью-Йорке».

    Ранее премьер Грузии отказался посетить США. «Приглашение премьер-министра в США с условием, что до визита парламент Грузии временно остановит законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует духу партнерства, основанного на взаимном уважении и взаимном доверии», – заявил МИД.

    2 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Премьер Грузии отказался ехать в Америку
    Премьер Грузии отказался ехать в Америку
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отклонил приглашение направиться с визитом в США из-за предусловия приглашающей стороны остановить обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом сообщил МИД Грузии в четверг вечером.

    Приглашение с предусловием «не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и доверии», заявил МИД.

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    2 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Демонстранты устроили транспортный коллапс в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Демонстранты с криками «Нет русскому закону!» в четверг блокировали одну из центральных транспортных развязок Тбилиси – площадь Героев, требуя отозвать яро критикуемый Западом закон «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Полиция сначала очистила проезжую часть, задержав до десяти радикальных молодежных активистов, но сотни демонстрантов вновь перекрыли дороги.

    В центре Тбилиси из-за этого колоссальные пробки, водители злятся, но сделать на этот час для разблокирования движения ничего нельзя.

    Таким образом, демонстранты во главе с некоторыми лидерами радикальной оппозиции не пускают машины в направление аэропорта, вокзала и других стратегически важных объектов. Также демонстранты анонсировали большую манифестацию на 11 мая.

    В четверг полицейские Грузии начали задерживать протестующих против законопроекта об иноагентах, перекрывших проезжую часть в Тбилиси на площади Героев.

    Напомним, грузинское руководство отказалось от переговоров с США по законопроекту об иноагентах.

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    30 апреля 2024, 22:37 • Новости дня
    Спецназ начал разгонять акцию протеста у здания парламента в Тбилиси
    Спецназ начал разгонять акцию протеста у здания парламента в Тбилиси
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Правоохранители, в том числе спецназ, разгоняют акцию протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, проводятся массовые задержания, полиция применила водометы, сообщают информационные агентства.

    Участники митинга бросают в полицию бутылки и другие предметы, правоохранители использовали слезоточивый газ, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что спецназ начал применять резиновые пули для разгона демонстрантов, передает РИА «Новости».

    Митингующих оттеснили от служебного входа в парламент, силовики полностью заняли улицу 9 Апреля, которая к нему ведет. Спецназ начал освобождать от митингующих проспект Руставели.

    Полицейские через громкоговорители потребовали от митингующих уйти, так как акция приобрела «силовой характер».

    Позднее ситуация стабилизировалась. Парламент был полностью окружен силовиками. Число пострадавших пока неизвестно. Врачи скорой помощи оказывают им первую медицинскую помощь.

    При этом митингующие отказались покидать проспект Руставели. Полиция некоторое время давала предупредительные сигналы, затем снова применила перцовый спрей, резиновые пули и водометы.

    Напомним, в Тбилиси радикальные оппозиционеры пытались сорвать рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте. Начались столкновения демонстрантов с полицией, спецназ применил спецсредства. Парламент Грузии планирует проголосовать за законопроект об иноагентах во втором чтении в среду.

    Коментарии (2)
    1 мая 2024, 04:28 • Новости дня
    Митинг в Тбилиси против законопроекта об иноагентах завершился
    Митинг в Тбилиси против законопроекта об иноагентах завершился
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    После новой попытки разгона митинга у парламента Грузии в Тбилиси силовики начали уходить с проспекта Руставели в сторону здания МВД, большинство протестующих также покинуло территорию рядом с парламентом, сообщают информационные агентства.

    В районе 4.00 (3.00 мск) на проспекте Руставели прозвучал звук выстрела, при этом ранее обстановка была спокойная. Участники акции протеста принялись бросать в полицию бутылки. Прозвучали еще несколько выстрелов светошумовыми гранатами, силовики использовали слезоточивый газ.

    Однако позднее правоохранители ушли с части проспекта Руставели, отвели водометы, а демонстранты после этого вплотную приблизились к парламенту и стали возводить у него баррикады, передает РИА «Новости».

    Спецназ не предпринимал активных действий против протестующих, силовики начали покидать переулок за зданием парламента, они направились в сторону здания МВД. Толпа провожала спецназ криками и свистом. Однако когда демонстранты попытались сами пройти в переулок, силовики отогнали их обратно к проспекту Руставели.

    Большая часть протестующих в итоге покинула территорию рядом с парламентом и ушла дальше по проспекту.

    Митинг завершился. Последний кордон полиции, который был выставлен у служебного входа в здание законодательного органа, сняли, оставшимся участникам акции протеста разрешили свободно передвигаться по территории возле парламента, передает ТАСС.

    Напомним, в Тбилиси проходит акция протеста против закона об иноагентах. Спецназ применил перцовый спрей, резиновые пули и водометы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прекратить разгон митинга в Тбилиси.

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    2 мая 2024, 13:29 • Новости дня
    Мэр Тбилиси заявил о попытке хозяев оппозиции «повторить киевские спектакли» в столице Грузии
    Мэр Тбилиси заявил о попытке хозяев оппозиции «повторить киевские спектакли» в столице Грузии
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Радикальная оппозиция и их хозяева стараются устроить в Грузии события по типу Майдана, заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя беспорядки в Тбилиси в ночь на 2 мая, он сказал, что «это не Грузия, это Украина».

    «Это Киев времен революции «Майдана», – заявил градоначальник.

    По словам Кахи Каладзе, в Тбилиси пытаются «повторить киевские спектакли».

    «Мы видим очень тяжелые факты вандализма. Как же надо так не любить свою страну и свой город», – сказал мэр, возложив ответственность на «радикальную оппозицию и их хозяев».

    «Все нарушители ответят перед законом, – сказал он. – В том числе выясним, как в Грузии попали вещества, которые здесь не продаются, а их использовали при атаках на полицию».

    Коментарии (9)
    1 мая 2024, 01:23 • Новости дня
    Демонстранты начали возводить баррикады в Тбилиси
    Демонстранты начали возводить баррикады в Тбилиси
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Участники акции протеста против закона об иноагентах принялись возводить баррикады на проспекте Руставели в Тбилиси недалеко от парламента Грузии, сообщают информационные агентства.

    Баррикады начали возводить в 500 м от здания парламента, используя мусорные баки и конструкции-зонты от солнца. Позднее прозвучали звуки разрыва дымовых гранат, демонстранты стали разбегаться, передает РИА «Новости».

    Как сообщают «Мтавари архи» и «Формула», полиция задержала на митинге лидера партии «Граждане» депутата Алеко Элисашвили и председателя партии «Единое национальное движение» (партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили) Левана Хабеишвили.

    «Мтавари архи» сообщает, что Элисашвили позднее «был освобожден, однако его вытеснили из эпицентра». «Формула» опубликовала фото Хабеишвили со следами крови на лице и отеком глаза. Утверждается, что он был избит. СМИ сообщают, что Хабеишвили в больнице.

    Напомним, спецназ применил против участников акции протеста на проспекте Руставели перцовый спрей, резиновые пули и водометы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прекратить разгон митинга в Тбилиси.

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    1 мая 2024, 19:12 • Новости дня
    Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» одобрен в Грузии во втором чтении

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» принят парламентом Грузии во втором чтении 83 голосами «за» при 23 «против», несмотря на протесты Запада и радикальной оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    У парламента Грузии собирается акция протеста.

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    1 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    Радикалы сожгли флаг России в центре Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Российский флаг сожгли сторонники радикальной оппозиции на митинге в Тбилиси у здания парламента в знак протеста против «русского» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это не парламент Грузии, это Госдума России, наши власти подонки и предатели, они русские!», – заявил один из тех, кто поджог флаг.

    В Тбилиси продолжают протестовать оппоненты законопроекта, принятого в среду во втором чтении.

    Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных молодых боевиках для хаоса в Тбилиси.

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    30 апреля 2024, 23:52 • Новости дня
    Спецназ применил водометы и резиновые пули против протестующих в Тбилиси

    Tекст: Антон Антонов

    В Тбилиси спецназ применил против участников акции протеста на проспекте Руставели перцовый спрей, резиновые пули и водометы, сообщают информационные агентства.

    Митингующие отказались расходиться по требованию силовиков и остались на проспекте Руставели. Полиция некоторое время давала предупредительные сигналы, передает РИА «Новости».

    Напомним, вечером спецназ начал разгонять акцию протеста против закона об иноагентах у здания парламента Грузии. Сообщалось, что в результате силовики окружили парламент, ситуация стабилизировалась

    Коментарии (0)
    30 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Спецназ взял под охрану парламент Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Отряды спецназа, усиленные водометами, взяли под усиленную охрану во вторник вечером здание парламента Грузии, в которое пытаются прорваться радикальные оппозиционеры, чтобы сорвать рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Начались стычки между полицией и радикалами.

    У здания парламента находится несколько сот оппозиционеров.

    По данным телекомпании «Рустави-2», инициаторами столкновений стали радикальные оппозиционеры Никанор Мелия и Ника Гварамия.

    Коментарии (0)
    30 апреля 2024, 20:53 • Новости дня
    Спецназ применил спецсредства против митингующих в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Спецназ в Тбилиси применил перцовый газ против радикалов, которые пытались блокировать работу парламента во время обсуждения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На месте происходят столкновения, есть задержанные среди противников законопроекта, который оппозиция называет «русским».

    Несколько сот сторонников оппозиции пытаются прорваться к администрации правительства в непосредственной близости от парламента Грузии.

    Они бросают различные предметы в полицию.

    Коментарии (0)
    1 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    Премьер Грузии сообщил о 300 подготовленных боевиках для дестабилизации в стране

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    До 300 боевиков подготовлены в Грузии на деньги, поступаемые от зарубежных доноров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, примерно 100 молодых радикалов представляют три оппозиционные партии – «Единое национальное движение», «Лело» и «Новые», а еще 200 – члены 12 различных молодежных организаций.

    Он исключил отзыв законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», так как, по его словам, «только принятие этого закона успокоит страну».

    Ираклий Кобахидзе предложил западным дипломатам, яро критикующим законопроект, включиться в дискуссию вокруг него.

    «Однако у них нет никаких аргументов, – заявил премьер-министр. – Прозрачность является важнейшей европейской ценностью».

    Глава правительства Грузии предположил новую радикальную акцию протеста в среду на проспекте Руставели перед парламентом, где обсуждают законопроект во втором чтении.

    По его словам, прозрачность станет превенцией, и доноры не будут финансировать антизаконные процессы в Грузии.

    Премьер-министр предположил, что закон в третьем чтении примут примерно через четыре недели, а до этого времени его оценку вынесет Венецианская комиссия.

    Коментарии (5)
    2 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    В Тбилиси начались аресты противников закона об иноагентах

    Полиция в Тбилиси начала задерживать протестующих, перекрывших дорогу на площади Героев

    Tекст: Вера Басилая

    Полицейские Грузии начали задерживать протестующих против законопроекта об иноагентах, перекрывших проезжую часть в Тбилиси на площади Героев.

    Участников акции протеста оттеснили на обочину, а не подчинившихся полиции арестовали. Движение на площади Героев частично восстановлено, но не все митингующие покинули проезжую часть, передает ТАСС.

    Ранее мэр Тбилиси заявил о попытке оппозиции «повторить киевские спектакли» в столице Грузии.

    Коментарии (2)
    1 мая 2024, 00:46 • Новости дня
    Зурабишвили призвала прекратить разгон митинга в Тбилиси

    Президент Грузии Зурабишвили призвала главу МВД страны Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси

    Зурабишвили призвала прекратить разгон митинга в Тбилиси
    @ Jurgen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Разгон силовиками акции протеста против закона об иноагентах необходимо остановить, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращаясь к главе МВД Вахтангу Гомелаури.

    Зурабишвили назвала акцию мирной, а использование правоохранителями силы «непропорциональным». Она осудила «насилие в отношении молодых людей», передает РИА «Новости».

    Минздрав Грузии сообщил, что как минимум три сотрудника МВД пострадали при разгоне митинга. Кроме того, сообщается, что пострадали несколько сотрудников СМИ, передает ТАСС.

    По информации «Мтавари архи», «задержаны более 15 человек».

    Напомним, полиция разгоняет акцию протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, спецназ применил перцовый спрей, резиновые пули и водометы.

    Коментарии (5)
    1 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    В парламенте Грузии начались потасовки из-за закона «О прозрачности»
    В парламенте Грузии начались потасовки из-за закона «О прозрачности»
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Потасовками и словесными оскорблениями сопровождается в среду обсуждение в парламенте Грузии во втором чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Среди оппозиционных депутатов особенно активны женщины, которые называют парламентариев правящей «Грузинской мечты» «рабами России» и пытаются устроить драку.

    В ответ звучат аналогичные словесные оскорбления, кроме того, члены парламента бросают друг в друга бутылки с водой и книги.

    «Отзовите закон! Хотя бы остановите его рассмотрение, не избивайте молодежь, которая отстаивает свое европейское будущее», – потребовала депутат от саакашвилевского «Единого национального движения» Тинатин Бокучава.

    «Вы – агенты России и КГБ!», – обратилась к депутатам парламентского большинства член парламента Саломе Самадашвили.

    Оппозиционный депутат парламента Грузии Хатиа Деканоидзе призвала сторонников «спасти страну от русификации».

    «Все на проспект Руставели! Поднимем заряд протеста! Дело уже не в законопроекте, надо спасать Грузию от русификации», – сказала она.

    «Нужна мобилизация, чтобы закон не был принят во втором чтении в среду», – призвала оппозиционер.

    По ее словам, также пройдут встречи с международными партнерами, которые яро критикуют этот законопроект.

    Деканоидзе сказала, что необходимо санкционировать депутатов, которые голосуют «за» этот законопроект.

    Экс-председатель парламента Нино Бурджанадзе в своем заявлении отметила, что Грузия находится «на грани разрушительного гражданского противостояния», и в этом будут виноваты власти.

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