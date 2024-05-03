Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Шойгу: ВСУ в апреле теряли до тысячи человек ежесуточно
Украинская армия в апреле теряла до тысячи военнослужащих в сутки, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
США и их союзники требуют от киевского режима не допустить развала обороны и сдерживать российское наступление любой ценой, по этой причине в апреле ВСУ теряли ежесуточно до тысячи человек, указал министр.
Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
В 2024 году потери украинской армии уже превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.
В конце апреля Шойгу отмечал, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала специальной военной операции.