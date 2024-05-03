Tекст: Алексей Дегтярев

США и их союзники требуют от киевского режима не допустить развала обороны и сдерживать российское наступление любой ценой, по этой причине в апреле ВСУ теряли ежесуточно до тысячи человек, указал министр.

Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

В 2024 году потери украинской армии уже превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.

В конце апреля Шойгу отмечал, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала специальной военной операции.