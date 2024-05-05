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Украинский военный застрелил сослуживца в Херсонской области
Украинские военные задержали и застрелили сослуживца в Херсонской области
В подконтрольной киевским властям части Херсонской области украинские военные застрелили мужчину, который вел фотосъемку позиций вооруженных сил Украины, тот также оказался бойцом ВСУ, сообщили СМИ.
По данным украинских СМИ, инцидент произошел 2 мая. В окрестностях лесополосы, где расположились солдаты ВСУ, мужчина фотографировал позиции военных, пишет «Российская газета».
Во время проверки телефона задержанный попытался скрыться на автомобиле от украинских военных, которые открыли стрельбу. Мужчина был ранен и умер в больнице, передает РИА «Новости».
Выяснилось, что он также был военнослужащим ВСУ. Причины его действий выясняются. Заведено уголовное дело об умышленном убийстве. Открывшему огонь грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
В апреле украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат.