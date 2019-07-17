Мальчик из Чечни побил мировой рекорд по отжиманиям

Рохим Куриев из Чечни установил сразу два мировых рекорда по отжиманиям, эти результаты были зафиксированы представителями Книги рекордов России.

«Сегодня Рохим Куриев побил два мировых рекорда. Рекорд «наибольшее количество отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков 6 лет с результатом 4183 повторения» и второй рекорд «наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет с результатом 4618 повторений» объявляю официальной зафиксированным» – объявил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, передает ЧГТРК «Грозный».

Он также отметил, что в Чечне за последний год зафиксировано больше всех мировых рекордов по сравнению с другими регионами России.

Поздравить Рохима приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который ранее присвоил мальчику звание «Почетный гражданин Чеченской Республики».

В ноябре 2018 года Рохим отжался 4105 раз, но мировой рекорд не был засчитан. Тогда Кадыров подарил мальчику белый Mercedes.

Однако позже мировой рекорд (3 тыс. 202 отжимания одним подходом за 2,5 часа) все-таки удалось зафиксировать. А после этого Рохим Куриев установил еще один мировой рекорд, отжавшись на брусьях 330 раз.