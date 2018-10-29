Кадыров подарил Mercedes отжавшемуся более 4 тыс. раз мальчику

Пятилетний Рахим Куриев, отжавшийся более 4 тыс. раз, получил в подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова белый Mercedes.

«Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом «Мерседесе», – сказал Кадыров на встрече с ребенком, передает РИА «Новости».

В ответ мальчик заявил, что может отжаться более пяти тысяч раз, и продемонстрировал свои способности на капоте машины.

Ранее Кадыров сообщал, что пятилетний Рахим Кураев отжался 4105 раз за 2 часа 25 минут, но рекорд не был засчитан.

Как объяснял глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков у представителей Книги рекордов России возникли некоторые вопросы.

Кадыров выражал надежду, что мальчик может повторить рекорд.