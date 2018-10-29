Кадыров похвалил отжавшегося более 4 тыс. раз мальчика

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил пятилетнего чеченца Рахима Кураева, который отжался 4105 раз, но, поскольку мировой рекорд не был засчитан, заявил, что у мальчика хватит сил повторить результат.

«Рахиму Кураеву из Чечни всего пять лет. Но его имя звучит во всем мире. Мальчик доказал, что имеет огромную силу воли и физическую подготовку. Он отжался 4105 раз, потратив на это 2 часа 25 минут. Кто-то пишет и говорит, что мировой рекорд не засчитан, якобы нужно еще раз повторить. У Рахима хватит энергии еще и еще раз отжиматься по четыре тысячи раз, лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать», – написал Кадыров в своем Telegram-канале Kadyrov_95.

По словам лидера Чеченской республики, главный рекорд Рахима засчитали миллионы мальчиков во всем мире, которые благодаря ему начали тренироваться.

«Я поздравляю Рахима с первым прекрасным достижением в юной жизни», – отметил Кадыров.

Ранее сообщалось, что десятилетний ребенок побил рекорд олимпийского чемпиона по плаванию Фелпса.