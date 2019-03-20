Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях

В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.

«Рекорд – наибольшее количество отжиманий на брусьях за один подход в мире с результатом 330 повторений – объявляю официально зафиксированным», – озвучил результат главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

При этом он уточнил, что рекорд установлен в возрастной группе до шести лет. Достижение зафиксировали в студии чеченской телерадиокомпании «Грозный», передает ТАСС.

В ноябре 2018 года Куриев смог отжаться 4 тыс. 105 раз за 2 часа 25 минут, однако этот рекорд не был зафиксирован. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что мальчик сможет повторить результат. Позже ребенок все-таки смог официально установить мировой рекорд, отжавшись 3 тыс. 202 раза за 2,5 часа.

По словам отца Рахима, мальчик мог отжаться 100 раз уже в трехлетнем возрасте, а интерес к спорту проявлял с первых шагов. По специальной программе он тренировался в домашнем спортзале по два-три часа в день. Ребенок не только отжимается, но и свободно садится на шпагат, держит планку на одних руках и отжимается, держа тело вертикально земле. Родители Рахима уверены, что его будущее только в спорте.