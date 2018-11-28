Рекорд по отжиманиям в исполнении чеченского мальчика зафиксирован официально

Пятилетний Рахим Куриев из Чечни все-таки установил мировой рекорд, совершив 3 тыс. 202 отжимания одним подходом за 2,5 часа.

В среду главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко сообщил, что они официально зафиксировали рекорд ребенка, передает РИА «Новости».

«Рахим выполнил 3 тыс. 202 отжимания за один подход за 2 часа 30 минут. Это рекорд. Мы его официально зарегистрировали», – сказал Коненко.

Для того, чтобы зафиксировать рекорд, в Грозный в среду приехали главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и эксперт категории «Фитнес» Книги рекордов России, рекордсмен по количеству отжиманий от пола за 1 минуту Андрей Лобков.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил мальчика, который смог отжаться 4 тыс. 105 раз за 2 часа 25 минут, однако этот рекорд не был зафиксирован. Позже Кадыров подарил Рахиму Куриеву Mercedes.