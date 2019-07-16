Госдеп заговорил о санкциях против Турции из-за С-400

Соединенные Штаты изучают все варианты санкций против Турции за покупку ею российских С-400, заявили в Госдепе.

По словам главы пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус, президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Майк Помпео изучают все возможные варианты санкций против Турции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, передает ТАСС.

Ортэгус подчеркнула, что американские власти «дали совершенно ясно понять, какими будут последствия» получения Анкарой С-400.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ситуация с закупками Турцией российских С-400 является несправедливой, а кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер сообщал, что закупка Турцией российских С-400 фундаментальным образом подрывает способности истребителя-бомбардировщика F-35.