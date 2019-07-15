Грузия приостановила экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной

Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Верховный суд оставил в силе решение о выдаче Сумбаева в Россию, однако приостановил процесс из-за того, что параллельно апелляционный суд рассматривает вопрос предоставления ему убежища, сообщает Общественное ТВ Грузии.

В мае этого года в Тбилиси приняли решение об экстрадиции, после чего адвокат Сумбаева Иванэ Норакидзе заявил, что протестует, так как «нельзя передавать человека той стране, где массово нарушаются права человека».

Уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев был задержан в Тбилиси по линии Интерпола в ноябре 2018 года. 13 ноября 2018 года в Грузию из России был направлен запрос о выдаче Сумбаева.

Напомним, подполковник полиции, следователь по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была застрелена 10 октября 2018 года у своего дома в Подмосковье.

Позже преступники – Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний петербуржец – были задержаны. По версии следствия, заказчик преступления хотел помешать расследованию уголовных дел в производстве Шишкиной, он заплатил исполнителям миллион рублей.

Также стало известно, что организаторы убийства оказались фигурантами дела о преступном сообществе, которое занималось похищениями средств с банковских карт.