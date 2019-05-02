Адвокат выдаваемого Грузией России Сумбаева оспорит экстрадицию

Грузинский адвокат россиянина Ярослава Сумбаева, которого Грузия намерена выдать России в связи с различными обвинениями, заявил о невозможности экстрадиции из-за «нарушений прав человека в РФ», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«В течение недели решение Тбилгорсуда об экстрадиции будет опротестовано, – сказал адвокат Иванэ Норакидзе грузинскому агентству «Пирвели» в четверг. – Нельзя передавать человека той стране, где массово нарушаются права человека».

Решение выдать Сумбаева Тбилгорсуд принял 1 мая.

Уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев был задержан в Тбилиси по линии Интерпола в ноябре 2018 года. 13 ноября 2018 года в главную прокуратуру Грузии из России был направлен запрос о выдаче Сумбаева для привлечения к уголовной статье в связи с участием в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством.

В России его подозревает не только в мошенничестве, но и в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ Евгении Шишкиной в Подмосковье.