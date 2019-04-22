Убийство следователя Шишкиной связали с хакерами

Организаторы убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной оказались фигурантами уголовного дела о преступном сообществе, которое занималось похищениями средств с банковских карт.

В рамках расследования внимательно изучались все уголовные дела, расследованием которых занималась Шишкина, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В их числе было уголовное дело по факту хищений денежных средств с банковских карт граждан преступным сообществом. Один из участников этого сообщества в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве давал подробные показания, изобличающие других соучастников», – сообщила Петренко, слова которой приводятся на сайте СК.

По ее словам, в адрес этого участника начали поступать угрозы физической расправы, а в ноябре 2015 года двое неизвестных напали на него и причинили тяжкий вред здоровью.

«В распоряжении следствия имеется видеозапись, на которой запечатлен один из нападавших. Следствие полагает, что организаторами указанного нападения, а также убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица», – добавила представитель СК.

Следствие обращается к гражданам с просьбой помочь установить личность нападавшего, который попал на видео и стоп-кадр.

Шишкина являлась старшим следователем по особо важным делам следственной части следственного Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу и вела резонансные дела, которые были связаны с экономическими преступлениями и мошенничеством. 10 октября 2018 года ее убили в поселке Архангельское.

Преступники – исполнитель Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения и выступивший посредником 17-летний житель Санкт-Петербурга – были задержаны 7 марта. За убийство следователя они получили 1 млн рублей. В настоящее время разыскивается заказчик преступления.