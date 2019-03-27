Названа выплаченная убийцам следователя Шишкиной сумма

Стало известно, что за убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье осенью 2018 года, подсудимые получили 1 млн рублей.

«Абдулазизу Абдулазизову и несовершеннолетнему посреднику заплатили миллион рублей, деньги перевели в биткоинах», – передает собеседник РИА «Новости».

Напомним, подполковник полиции, следователь по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была застрелена 10 октября 2018 года у своего дома в Красногорском районе Подмосковья из переделанного в боевой травматического пистолета.

Позже преступники были задержаны. Киллером выступил Абдулазиз Абдулазизов, а посредником – 17-летний петербуржец. Убийство признано заказным, однако заказчик пока не установлен.

Заказчик преступления, по версии СК, хотел помешать расследованию уголовных дел в производстве Шишкиной.