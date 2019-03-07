Задержаны подозреваемые в убийстве следователя Шишкиной

СК при взаимодействии с ГУУР МВД и ФСБ установил и задержал подозреваемых в убийстве следователя в Подмосковье Евгении Шишкиной.

«По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником 17-летний житель Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении на сайте СК.

С подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на получение значимой для следствия информации, после чего будет решаться вопрос о мере пресечения и обвинении задержанным.

«В действиях этих лиц усматриваются признаки таких преступлений, как посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование и незаконный оборот оружия», – отмечает СК.

Ведомство подчеркивает, что вместе с оперативными подразделениями проводит активную работу по установлению заказчиков убийства и других причастных.

Следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита 10 октября рано утром у своего дома в Красногорском районе Подмосковья. Следственный комитет сообщал, что убийство было совершено, чтобы помешать расследованию уголовных дел в производстве Шишкиной.