В Грузии обещали найти всех причастных к беспорядкам в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июня продолжается, отметив, что от ответственности не уйдут ни превысившие полномочия правоохранители, ни призывавшие к насилию политики.

«Никто не останется безнаказанным, и процесс (расследования – прим. ТАСС), который ведется с 21 июня, является наглядным примером этого. От ответственности не уйдут и те так называемые политики, безответственные люди, которые использовали искренний протест нашей молодежи в своих провокационных целях», – сказал Бахтадзе, передает ТАСС.

Премьер уточнил, что будут разобраны действия правоохранителей: «У кого-то есть еще вопросы в связи с тем, использовала ли полиция легитимную силу? Конечно же, нет. Очень болезненным и тяжелым является то, что пострадали наши граждане, и я солидарен с ними в этой части. Мы обязательно должны дать правовую оценку всем тем случаям, в которых возможно имело место превышение полномочий».

Отмечается, что генпрокуратура Грузии расследует дело по статьям «организация группового насилия, руководство им или участие в нем» и «заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии».

Напомним, 20 июня из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

Генеральная прокуратура Грузии заявляла, что во время массовых беспорядков перед парламентом, планировались свержение и захват власти путем восстания.

Также в связи с этим ухудшились отношения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия накажет Грузию без санкций.

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