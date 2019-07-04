Беспорядки в Грузии расценили как попытку захвата власти

Генеральная прокуратура Грузии в четверг заявила, что «отдельными лицами» 20 июня в Тбилиси, во время массовых беспорядков перед парламентом, планировались свержение и захват власти путем восстания, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В качестве первой фазы эти лица планировали захватить парламент, за чем последовали бы «преступные действия» на всей территории страны.

Следствие по этому делу продолжают главная прокуратура и МВД. По данной статье виновным грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

«Планы готовивших восстание нейтрализованы правоохранительными органами страны», – отметили в главной прокуратуре Грузии.

«В ближайшее время вырастет число обвиняемых, о чем общественность будет периодически информирована», – заявили в ГП.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, МВД Грузии вызвало на допрос по данному делу трех лидеров грузинской оппозиции. Это бывшие мэр Тбилиси Георгий Угулава, министр обороны Ираклий Окруашвили и госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе.

Окруашвили находится за пределами страны, о планах покинуть Грузию сообщил и Угулава. Ранее под домашний арест был помещен депутат от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия.

Напомним, с 20 июня в Тбилиси начались беспорядки из-за визита депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.

Из-за антироссийских выступлений в Тбилиси Россия ввела ограничения – авиакомпаниям запретили осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. Беспорядки прервали рекордный рост турпотока из России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из главных лозунгов грузинской пропаганды стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии.

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