Почти треть частного капитала россиян оказалась на зарубежных счетах

Международная консалтинговая компания BCG провела исследование Global Wealth, из которого следует, что 27% частного капитала россиян, или 360 млрд долларов, в 2018 году хранилось на зарубежных счетах.

«За последние пять лет объем средств россиян, хранящихся на зарубежных счетах, практически не менялся в процентном соотношении и составлял в 2018 году 27,2% (против 26,8% в 2013 году), при этом ожидается, что к 2023 году доля иностранных счетов немного сократится (до 26,7%) и окажется чуть ниже уровня 2013 года», – приводит РИА «Новости» текст исследования.

В компании отметили, что в целом объем трансграничного капитала рос с той же скоростью, что и объем капитала, на 13% ежегодно, и в 2018 году достиг отметки 0,36 трлн долларов.



Россияне в основном держат свои сбережения в валюте и на депозитах – 62%, в акциях – 24%, облигациях – 3%.

«Усиление офшорного регулирования для граждан России повлекло за собой еще один тренд: российские банки начинают предлагать интегрированное, взаимосвязанное банковское обслуживание в офшорной зоне и вне ее посредством умных партнерств», – заявил управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер.

В исследовании утверждается также, сегмент «сверхбогатых» россиян, состояние которых превышает 100 млн долларов, является самым большим в мире.

«Частный капитал в России сосредоточен в основном в руках людей с состоянием более одного миллиона долларов – всего на них приходится 55% накоплений. При этом сегмент сверхбогатых (с состоянием более 100 млн долларов) стал самым крупным – 40% накоплений, в то время как в мире он достигает лишь 12%, а в Восточной Европе – 28%», – говорится в исследовании.



На втором месте в России по доле в общем объеме частного капитала находятся люди с состоянием до 250 тыс. долларов (39%).

Доля инвестируемого капитала в общем объеме частного капитала в 2018 году в России составила 81%.

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В мировом масштабе количество долларовых миллионеров увеличилось на 22,1 млн человек в 2018 году. На их долю сегодня приходится половина всех личных финансовых активов в мире. Наибольшая концентрация миллионеров по-прежнему наблюдается в Северной Америке.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что за период с января по май 2019 года чистый отток капитала из России увеличился почти в два раза, до 35,2 млрд долларов по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.

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