Отток капитала из России удвоился

За период с января по май 2019 года чистый отток капитала из России увеличился почти в два раза, до 35,2 млрд долларов по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Это следует из опубликованных Центробанком данных.

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-мае 2019 года, по предварительным данным, сложилось в размере 35,2 млрд долларов США (18,9 млрд долларов США в сопоставимом периоде 2018 года)», – сообщается на сайте регулятора.

Эта величина сформировалась из-за операций банков по выкупу иностранных активов, говорится в сообщении Центробанка.

Напомним, Центробанк прогнозировал отток капитала из России в 2019 году на уровне 25 млрд долларов.