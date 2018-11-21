За 2018 год отток капитала из России вырос в несколько раз

Чистый отток капитала из России частным сектором за 11 месяцев текущего года вырос в 3,3 раза по сравнению с показателем 2017 года, об этом сообщил Центробанк.

Отток капитала за 11 месяцев 2018 года достиг 58,5 млрд долларов, в прошлом году за аналогичный период он составлял 17,7 млрд долларов, передает ТАСС сообщение регулятора.

В октябре Центробанк повысил прогнозируемый отток капитала с 55 до 66 млрд долларов. При этом прогноз на 2019 год был снижен с 27 до 25 млрд долларов.

Отмечается, что по итогам 2017 года чистый отток капитала вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и достиг 31,3 млрд долларов.

Профицит счета текущих операций платежного баланса России вырос в 3,8 раза по сравнению с показателем за тот же период в 2017 году и составил 104,3 млрд долларов. Положительное сальдо внешней торговли страны увеличилось в 1,7 раза, до 175,6 млрд долларов, уточняется в сообщении Центробанка.

«Основную роль сыграло укрепление в 1,7 раза положительного сальдо внешней торговли товарами до 175,6 млрд долларов, сложившееся на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и низких темпов роста импорта. Одновременно несколько уменьшился и совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций», – отмечается в сообщении.

Международные резервы страны с начала года выросли на 37,4 млрд долларов, достигнув показателя в 462,1 млрд долларов, заключили в ЦБ.

Ранее Центробанк предложил узаконить право гражданина временно приостановить ипотечные выплаты в некоторых случаях.