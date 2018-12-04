ЦБ предложил узаконить право не платить за ипотеку

Банк России предложил узаконить права гражданина временно приостановить ипотечные выплаты, в случае, например, потери работы, заявил первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов.

«Мы предлагаем, чтоб стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», – приводит слова Швецова во время выступления на круглом столе в Совете федерации «РИА Новости».

Швецов добавил, что, изучив статистику, пришли к выводам, что молодые россияне в возрасте до 30-35 лет стали чаще менять место работы. Причина, чаще всего, не связана с желанием работника, а продиктована обстоятельствами. По мнению Швецова, попадая в такую жизненную ситуацию, человек должен обеспечивать себя, пока ищет работу. В разных регионах на это уходит от трех до шести месяцев, добавил он. При этом, если человек взял ипотеку, значит и до потери работы он был стеснен в средствах.

«Поэтому для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, а они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты», – заключил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в третьем квартале 2018 года российские граждане установили новый рекорд «среднего чека» по ипотеке, показатель увеличился на 2,3% в сравнении со вторым кварталом того же года и составил 2,25 млн рублей. При этом, по оценке экспертов, число выданных ипотечных кредитов снизилось – до 139 тыс. в третьем квартале против 142 тыс. во втором.