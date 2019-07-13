Салют в честь освобождения Вильнюса от фашистов состоялся в Москве

В Москве 75-ю годовщину освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков отметили артиллерийским салютом, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Свыше 2 тыс. фейерверков более чем 50 видов запустили из пусковых салютных установок на Поклонной горе.

Кроме того, было произведено 24 залпа пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

Напомним, Вильнюс был освобожден 13 июля 1944 года. К 75-летию освобождения города Минобороны рассекретило исторические документы.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в России решено провести салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.

При этом инициатива Москвы столкнулась с негативной реакцией Прибалтики. В частности, внешнеполитические ведомства Эстонии и Латвии выразили протест против салютов в честь освобождения Таллина и Риги.