Россия объяснила Латвии, зачем устраивает салют в честь освобождения Риги

Резкая реакция латвийских властей на планы властей России устроить салют в честь освобождения Риги от фашистов вызывает недоумение, заявили в посольстве России в Риге.

В сообщении диппредставительства в Facebook говорится, что Россия «считает своим долгом почтить память и подвиг советских солдат, в том числе латышей, которые освободили мир от «коричневой чумы».

В диппредставительстве добавили, что в Латвии эту дату отмечают ежегодно с участием дипмиссий, депутатов Европарламента, представителей Рижской думы и Сейма.

Ранее министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест в связи с салютом, который Россия планирует провести к 75-летию освобождения Риги от фашистов советскими войсками.

Напомним, в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы. Всего будет произведено 11 салютов – в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. Еще несколько салютов – в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина – состоятся в следующем году.

Помимо Латвии, планами России возмутилась Эстония.