МИД Эстонии осудил планы России устроить салют в честь освобождения Таллина от фашистов

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил протест против планов России устроить салют 22 сентября в честь освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

«Сегодняшнее сообщение о проведении в Российской Федерации салюта в 75-ю годовщину повторной оккупации Таллина является провокационным шагом», – написал Рейнсалу в Facebook.

По словам Рейнсалу, в ходе Второй мировой войны Эстония подверглась оккупации как со стороны нацистской Германии, так и со стороны Советского Союза. Он объяснил это тем, что еще до того, как советские войска в 1944 году вступили в Таллин, осуществлять власть в нем начало независимое эстонское правительство, передает Deutsche Welle.

«Непрерывная правовая преемственность Эстонской Республики является основой нашей государственности сегодня и в будущем. Этот шаг [Москвы] еще более циничен в свете круглой годовщины – 80-летия пакта Молотова – Риббентропа в этом году», – написал министр.



Глава МИД сообщил, что попросил министерство иностранных дел вызвать в связи с этим посла России и выразить протест посольству России в Таллине.

Ранее Минобороны России объявило о планах отметить годовщины освобождения ряда городов праздничными салютами в связи с приближением 75-летия Победы. Салют в память освобождения Таллина должен пройти 22 сентября.