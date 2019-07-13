Минобороны рассекретило исторические документы об освобождении Вильнюса

Российское минобороны обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от нацистских захватчиков.

В частности, на сайте военного ведомства опубликованы «журнал боевых действий, приказ Верховного Главнокомандующего №111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на героев-освободителей», передает ТАСС.

Кроме того, представлены материалы прессы об ужасах, которые происходили в оккупированном нацистами Вильнюсе. Опубликована информация об убийстве более 200 тыс. человек на так называемой Базе (в местечке Панары).

В карательный отряд входили и местные жители-прибалты, в опубликованном акте есть их фамилии, передает РИА «Новости».

Также Минобороны России опубликовало «фотоматериалы о паническом отступлении гитлеровцев».

В материалах сообщается об уничтоженных силах противника, а также о частях и соединениях вермахта и войск СС, взятых в плен.

Вильнюс освобожден от немецко-фашистских захватчиков 13 июля 1944 года.